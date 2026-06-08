Sémper, tras pedir el PP la imputación de las hijas de Zapatero: "Nadie está libre de dar cuenta ante la Justicia"

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, en un paseo electoral por la Plaza de la Encarnación. A 14 de mayo 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha asegurado este lunes, después de que el Partido Popular haya reclamado la imputación de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que "nadie está libre de dar cuenta ante la Justicia".

"Lo que aspiramos es a que se conozca toda la verdad y que todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la Justicia, faltaría más", ha declarado Sémper en declaraciones a los medios a la salida del Congreso.

En concreto, el PP --que lidera las acusaciones populares personadas en la causa-- ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que cite como investigadas a las hijas de Zapatero, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.

Los 'populares' consideran necesaria la imputación de las hijas del exlíder socialista, Laura y Alba Rodríguez, como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la presunta red de tráfico de influencias que habría liderado Zapatero, según el juez instructor, José Luis Calama.

"EL PP ASPIRA A QUE SE CONOZCA TODA LA VERDAD"

Sobre esa decisión de las acusaciones particulares en el caso Plus Ultra de pedir la imputación de las hijas del expresidente, Ábalos y Koldo García, Sémper ha indicado que, a la vista de las informaciones que han tenido oportunidad de conocer a lo largo de estas últimas semanas, "todas las acusaciones particulares han llegado a la conclusión de que es pertinente llamar a declarar e imputar" a esas personas.

En este sentido, Sémper ha subrayado que ante los casos de corrupción "nadie" va a estar libre de rendir cuentas ante la Justicia. Según ha insistido, el PP aspira a que se conozca "toda la verdad" y que aquellas personas que hayan podido cometer "algún tipo de delito, den cuenta ante la justicia".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este lunes la reunión del comité de dirección en el Congreso de los Diputados, dado que se ha producido justo después de la visita del Papa León XIV a la Cámara Baja, donde ha pronunciado un "histórico" discurso que el presidente de los 'populares' ha dicho compartir "de la A a la Z".