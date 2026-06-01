Sémper ve las urnas como "única salida" a la corrupción y dice que Feijóo garantiza un Gobierno "limpio" y "reformista"

Archivo - El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que la "única salida democrática a la parálisis, a la corrupción y al bloqueo es dar la palabra a los españoles", y ha recalcado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, garantiza un Gobierno "limpio" y "reformista".

"El PP está preparado para unas elecciones y está preparado para sacar a España de este desastre con un Gobierno serio, limpio, estable y reformista", ha declarado Sémper en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Feijóo.

Sémper ha dicho que "sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera" o "mirando para otro lado" ante casos de corrupción de "gravedad" que afectan al PSOE de Pedro Sánchez y a su entorno. A su juicio, ya no están "en la hora de las explicaciones" sino de "disolver las Cortes porque es la única salida razonable para el país".

"Y nos negamos rotundamente a asumir como normal la reacción ante la corrupción tanto del Gobierno como de sus socios. En cualquier otro país democrático, o en cualquier otro momento de nuestra democracia, esto habría sido simplemente insostenible", ha enfatizado.

Sémper ha pedido a los españoles que están "hartos y preocupados" "paciencia, serenidad y confianza". "No tenemos el botón rojo electoral, lo tiene un presidente de Gobierno que se ha disociado por completo de la realidad", ha manifestado.

"REPARAR EL DAÑO CAUSADO" A LAS INSTITUCIONES

El portavoz del PP ha subrayado que su partido está "obsesionado" con devolver a la política española "la educación perdida, la honradez exigible y la profesionalidad necesaria". "Y un presidente que gobierne para todos", ha exclamado, para añadir que el PP trabaja en medidas para "sacar a España de este pozo".

En este sentido, Sémper ha indicado que el Partido Popular va a reparar "el daño causado", empezando por las instituciones que, a su juicio, han sufrido "un deterioro inédito durante estos años de Gobierno sanchista".

Eso sí, ha dicho que "no basta con describir el deterioro" sino que el PP ofrece una alternativa porque representa una "mayoría social de españoles que quiere una política diferente, limpia y honesta" y que también quiere "un futuro mejor con políticas eficaces de vivienda, migratorias y que les devuelva poder adquisitivo a los españoles".

GARANTIZAR LOS CONTRAPESOS Y DESPOLITIZACIÓN

Así, ha señalado que el PP garantizará los "contrapesos" al poder y la despolitización e independencia de las instituciones, la neutralidad de los presidentes, directores y responsables de organismos; así como la libertad de medios de comunicación recuperando la "idea cívica virtuosa de defender medios libres, sin censuras, sin amenazas y sin insultos por parte del poder".

Sémper ha destacado que el PP garantizará "la neutralidad" de los presidentes, directores y responsables de organismos, como el Consejo de Estado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, la CNMC, la CNMV, el CIS o el Tribunal de Cuentas, entre otros.

"Nadie que acceda a esos puestos podrá haber sido cargo electo, miembro de gobiernos o cargo orgánico en partido político u organización sindical o empresarial en los cinco años precedentes", ha dicho, para añadir que esos cargos además deberán "comparecer en el Congreso con carácter previo a su nombramiento".

Al ser preguntado qué instituciones limpiaría Feijóo, tras sus declaraciones de esta mañana en 'Telecinco' y cuánto tiempo estaría en Moncloa antes de convocar elecciones, Sémper ha dicho que no iba a especular sobre hipótesis porque lo desconoce.

Sí que ha insistido en que el PP si gobierna va a garantizar la "independencia y neutralidad" de todos los organismos públicos, entre ellos RTVE, así como su "profesionalización" para que no ocurra lo que han visto en la SEPI o Adif, que han sido "manoseados por el poder".

En el caso de RTVE, ha indicado que a él le gustaría que volviera a hacer "producción propia" y ha señalado que harán una auditoría para saber cómo se ha destinado el dinero público y qué empresas y productoras han sido beneficiadas. "Creemos que RTVE debe mejorar en estándares de independencia y de equilibrio político", ha apostillado.