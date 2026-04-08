El Senado da luz verde a la tramitación de una ley de Junts para que el DNI se renueve automáticamente antes de caducar

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MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha logrado el apoyo de casi todo el Pleno del Senado --salvo el PSOE-- para comenzar a tramitar en las Cortes Generales una proposición de ley sobre simplificación y racionalidad de trámites ciudadanos, que, entre otras cosas, plantea que el Documento Nacional de Identidad (DNI) se renueve automáticamente tres meses antes de la caducidad.

De esta manera, la proposición de ley pasará ahora al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta.

Lo que propone Junts es que la renovación automática sea preferentemente por vía digital, y que solo se requiera la presencia física cuando sea imprescindible para la captura de fotografía o huellas dactilares. Para ello, modifican un artículo del decreto de régimen de expedición del DNI para que esta renovación se haga de manera automática con notificación al titular.

Dentro de este apartado, Junts también recoge que será necesario renovar el DNI en los supuestos de variación de los datos que constan en el mismo, "en los que será imprescindible aportar los documentos justificativos que acrediten dicha variación".

Además del punto relacionado con el DNI, Junts incorpora un nuevo apartado en el Reglamento Hipotecario y en la Ley Hipotecaria "garantizando que las notas simples sean válidas para trámites administrativos, accesibles digitalmente, repetibles sin nueva expedición ni pago adicional, y asegurando su autenticidad e integridad mediante sello electrónico y código de verificación".

En el ámbito tributario, Junts modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para que los certificados puedan expedirse de forma automatizada y digital, a fin de facilitar su presentación ante terceros.

En cualquier caso, el PP ha adelantado su voto favorable a comenzar a tramitarlo, aunque cree que en algunos puntos puede existir inseguridad jurídica.

Por su parte, los socialistas, que han votado en contrado, creen que la propuesta de Junts "ya está hecha", mientras que hay algunas cosas que son "imposibles": "Como por ejemplo la renovación del DNI, que es una cuestión de seguridad".