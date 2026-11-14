El Senado dará más de 188.000 euros al año a cada grupo parlamentario y otros 23.600 por cada integrante

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado continúa preparándose para la nueva legislatura que surja de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y, en el apartado de subvenciones, facilitará a los grupos parlamentarios una cuantía fija de 188.784 euros al año y otra variable de 23.598 euros anuales por cada integrante.

Así lo recoge el artículo 27 del Reglamento del Senado sobre el funcionamiento de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, donde se especifica la aportación económica que recibirán los bloques políticos con cargo al presupuesto de la institución.

No obstante, fue la Mesa del Senado que presidía el 'popular' Pío García Escudero en 2018 la que tomó el acuerdo sobre la racionalización de las subvenciones facilitadas a los grupos parlamentarios, algo que se mantiene en la actualidad.

En este contexto, todos los grupos parlamentarios recibirán una parte fija de 15.732 euros al mes --188.784 euros anuales-- y una parte variable de 1.966,50 euros al mes por cada senador --23.598 euros al año--.

El libramiento de la subvención establecida se realiza con periodicidad mensual. Los grupos parlamentarios deberán comunicar a la Cámara su NIF y una cuenta corriente diferenciada en la que se registrarán exclusivamente los abonos y cargos propios de la actividad económico-financiera del grupo.

DIEZ SENADORES PARA CONSEGUIR GRUPO PROPIO

Cabe recordar que para que un grupo parlamentario se pueda constituir se necesitan al menos diez senadores, aunque se permite la cesión de algunos partidos a otros para facilitar constituir un grupo propio, como ha ocurrido durante esta legislatura con el PSOE, PNV, Junts e Izquierda Confederal.

Habrá que esperar si ocurre algo parecido tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ya que los bloques políticos de la derecha (PP y Vox) y la izquierda (PSOE y Frente Amplio) han tejido alianzas para concurrir en las elecciones, pero luego la conformación de grupos parlamentarios será otra pantalla.

Eso sí, un grupo parlamentario no puede reducir sus integrantes a un número inferior de seis durante el transcurso de la legislatura porque si eso se produce, el grupo quedaría disuelto al final del período de sesiones y sus integrantes se tendrían que enmarcar en el grupo mixto.

También hay que destacar que el PP ya cuenta con 23 escaños por designación autonómica, que van al margen de las elecciones, mientras que el PSOE tiene 19 senadores de este tipo, Vox tiene 5. Los otros grupos con representación de este tipo son Junts (3), ERC (1), BNG (1), Geroa Bai (1), PNV (1), EH Bildu (1), Compromís (1), Más Madrid (1) y Coalición Canaria (1).

TAMBIÉN TENDRÁN ASESORES

Asimismo, los grupos parlamentarios podrán disponer de personal eventual para su asistencia directa en los términos que precise la Mesa de la Cámara Alta cuando se constituya, en cuanto a su número, categorías retributivas y distribución, "que en todo caso deberá ser proporcional a la importancia numérica".

El Reglamento del Senado también establece que los distintos grupos parlamentarios "gozarán de total autonómica en cuanto a su organización interna" y podrán utilizar para sus reuniones las salas del Palacio del Senado que la Presidencia asigne para su uso.