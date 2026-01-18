El Senado gasta más de 65.000 euros en nuevos móviles para sus trabajadores

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS)

La Mesa del Senado ha adjudicado recientemente un contrato por valor de 65.340 euros para la renovación de hasta 140 móviles de gama media, destinados principalmente al personal de la Cámara, después de que los antiguos terminales cumplieran ya tres años de vida útil.

Así consta en el contrato del suministro, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que figura que la empresa CentroMIPC S.L. será la encargada de distribuir los nuevos terminales. El Senado argumenta que los anteriores teléfonos móviles han cumplido ya tres años de vida útil, por lo que era "oportuna" su renovación.

Y es que en febrero de 2020 entró en vigor el anterior contato de servicios de comunicación móviles para el Senado, mediante el cual la empresa se comprometió a suministrar un terminal 'LG G7' con capacidad de 64 GB por cada una de las líneas telefónicas de perfil 2.

MÁS DE 150 TERMINALES

Se trataba inicialmente de 140 dispositivos, aunque finalmente se entregaron 154, puesto que el adjudicatario anterior incluyó una mejora en su oferta de un diez por ciento de terminales libres en stock.

En dicho contrato, se incluía la renovación de los terminales una vez transcurrridos los 25 meses de duración inicial del contrato, hecho que se produjo en mayo de 2022.

Ahora, la Mesa del Senado ha adjudicado este nuevo contrato para los terminales que irán destinados principalmente a trabajadores de la Cámara, ya que los senadores disponen de teléfonos móviles y tabletas de una gama mayor que la institución les entregó a principio de la legislatura.