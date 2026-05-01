El Senado inadmite la ley de Junts para crear un distrito universitario en Cataluña alegando que vulnera la Constitución

Archivo - El senador de JxCAT Eduard Pujol Bonell (2d) durante una sesión plenaria, en el Senado, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). E - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Senado ha decidido no admitir a trámite una proposición de ley de Junts que, entre otras cosas, pretendía establecer un distrito universitario propio en Cataluña porque "vulnera" diferentes artículos de la Constitución Española, según los servicios jurídicos de la Cámara Alta.

Así consta en un acta de una reciente reunión de la Mesa del Senado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Cámara Alta argumenta su decisión en que esta proposición de ley puede afectar a varios preceptos constitucionales.

Y es que Junts presentó a mediados de abril una proposición de ley que propone la norma del sistema universitario, y, además de la creación de un distrito universitario propio en Cataluña, la norma también solicita la transferencia a la Generalitat de la expedición y homologación de los títulos universitarios.

Esta competencia ya la ejercen algunas comunidades como Euskadi, pero los servicios jurídicos del Senado argumentan que esta transferencia deberá realizarse mediante ley orgánica y, en este caso de Junts, se trata de una proposición de ley ordinaria.

Del mismo modo, los letrados del Senado explican que Junts no recoge en su iniciativa el precepto constitucional de que, en forma de garantía material, se requiere que en cada caso "la correspondiente transferencia de medios financieros" y, de otro lado, "las formas de control que se reserve el Estado".

En definitiva, el Senado cree que la iniciativa de Junts vulnera el artículo 81 de la Constitución "al no respetar la reserva de ley orgánica establecida sobre la materia que regula, para modificar una ley orgánica que regula un derecho fundamental".

Y también "colisiona" con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución porque "adolece del carácter orgánico necesario, no se menciona ni dispone la transferencia de los medios financieros correspondientes y se obvia la articulación de formas de control que se reserve el Estado sobre el ejercicio de las citadas competencias transferidas".