El Senado permitirá el uso de Inteligencia Artificial en el trabajo parlamentario

Archivo - Dos asientos en la Sala Manuel Broseta Pont durante la primera jornada de Puertas Abiertas del Senado, a 30 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Senado ha aprobado recientemente las directrices de uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Cámara Alta, la primera regulación de estas características en el ámbito parlamentario español. En ellas, se impulsa la utilización de la IA por parte de los senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, con principios éticos y jurídicos, como son la supervisión humana o la privacidad.

Así consta en esta norma interna, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se regula la utilización de los sistemas de Inteligencia Artificial en la Cámara Alta "con el objetivo de incrementar la eficiencia y calidad de sus funciones constitucionales y de su gestión administrativa".

Las directrices, que se aplicarán a senadores y todo el personal que presta sus servicios en la Cámara Alta, buscan favorecer e impulsar la utilización de la IA en el Senado, y establecen los principios éticos y jurídicos para su buen uso, como son la supervisión humana, la privacidad, protección de datos personales y la transparencia, entre otros.

En este contexto, el Senado se ha dotado de unos estándares que regulan la adquisición y despliegue de los sistemas de IA que "maximicen" el respeto a los principios éticos, jurídicos y de organización previstos en estas directrices.

Además, la norma establece la necesidad de realizar un plan de formación continua para todo el personal de la Cámara Alta para evaluar los riesgos y limitaciones de los sistemas que utilizan, así como sus capacidades y funcionalidades.

Pese a que el Congreso aún no dispone de estas directrices, sí que convocó hace un mes un concurso para modernizar su infraestructura teconológica de virtualización y hacerse con una plataforma de inteligencia artificial con un presupuesto base de 2,7 millones de euros.

¿CÓMO SE DESPLEGARÁ LA IA?

La adquisición y despliegue de sistemas de IA deberá ser supervisada por la Comisión de Seguridad de la Información del Senado. Antes de implementarlo, se realizará una evaluación de impacto, siempre y cuando fuese necesario.

Los sistemas de IA implantados en la Cámara contarán con una documentación técnica detallada, que en todo caso describirá arquitectura, fuentes de datos y datos utilizados para el entrenamiento, lógica algorítmica, mecanismos de corrección y medidas de mitigación de riesgos.

La Cámara Alta capacitará perfiles técnicos especializados en materia de IA dentro de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como otros perfiles en las diferentes direcciones de la Secretaría General cuando sea preciso.

CON CUIDADOS

El Senado defiende que bajo "ninguna circunstancia" se introducirá en un sistema de IA información sujeta a secreto parlamentario, aun cuando el sistema haya sido autorizado por el Senado y funcione con información que no sea de carácter público.

La información sujeta a reserva parlamentaria por no ser aún pública, o la protegida por propiedad intelectual o industrial, no se introducirá bajo ninguna circunstancia en sistemas de IA públicos, y solo se introducirá en sistemas de IA autorizados por el Senado que funcionen con información que no sea de carácter público cuando ello resulte estrictamente necesario, previa consulta a la persona superior jerárquica correspondiente.

La Secretaría General elaborará un informe anual sobre el uso de IA en el Senado, que será presentado a la Comisión de Seguridad de la Información del Senado, elevado a la Mesa de la Cámara y publicado, en cuanto proceda, en el Portal de Transparencia del Senado. Sin perjuicio de otros posibles contenidos, el informe incluirá usos específicos, estadísticas, evaluación de sistemas, incidencias y mejoras implementadas.

Estas directrices entrarán en vigor en dos meses, mientras que en los próximos seis meses, los sistemas de IA ya existentes en nel Senado deberán estar plenamente adaptados a las mismas.