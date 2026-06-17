El Senado prevé votar la exigencia de elecciones del PP el 24 de junio, mientras Sánchez comparece en el Congreso

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la Cámara Alta. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado prevé votar el próximo jueves 24 de junio una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones, "de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Ese texto reproduce literalmente la enmienda que Junts presentó en el Congreso pero que la Mesa impidió votar.

El debate y votación de esa moción del Grupo Popular en la Cámara Alta se producirá el mismo día que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso a petición propia y de sus socios para informar del último Consejo Europeo y de las investigaciones judiciales que afectan a su partido.

Este martes, PSOE y Sumar unieron sus votos en la Mesa del Congreso para impedir la votación esta semana de dos enmiendas de PP y Junts --en las que pedían que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones-- alegando que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.

Los 'populares', que calificaron de "arbitraria" esa decisión, ya avanzaron que no descartan llevar ese veto al Tribunal Constitucional y, por lo pronto, este miércoles han anunciado que llevarán esa votación al Senado, donde el PP cuenta con una holgada mayoría absoluta.

UNA MOCIÓN QUE RECOGE LA ENMIENDA DE JUNTS

En su moción, el PP insta al presidente del Gobierno a "proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Ese texto que el PP ha registrado en el Senado para votar la próxima semana reproduce textualmente la enmienda que Junts presentó en el Congreso reclamando a Sánchez convocar elecciones y que se vetó en la Mesa del Congreso.

La enmienda que el Grupo Popular había presentado a su propia moción en la Cámara Baja era más extensa y emplazaba al Gobierno a "reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido la situación de bloqueo político que atraviesa" y a actuar "con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas (...)".

EL PP LLAMA A ARMENGOL "LA MINISTRA 23" DE SÁNCHEZ El PP ha señalado que en "un acto de cobardía democrática, la delegada del Gobierno en el Congreso, Francina Armengol, impidió a los diputados votar dos enmiendas a una moción del PP", un acto que evidencia que "es la ministra 23 del Gobierno de Sánchez" al estar "siempre a su servicio, bloqueando leyes del PP, mutilando leyes aprobadas por el Senado y ahora secuestrando iniciativas para impedir que se vote".

"Podrán impedir que el Congreso vote el jueves, pero no van a poder impedir que las Cortes voten porque dicha moción con su correspondiente enmienda será debatida y votada en el próximo Pleno del Senado --próximo miércoles 24 de junio--", han asegurado fuentes del PP.

Así, el PP ha recalcado que ese miércoles 24 de junio Sánchez "podrá comprobar en el Congreso lo que opinan los grupos de la situación de la legislatura y de su corrupción, y en el Senado podrá ver como se transforma esa opinión en una votación".

"El PSOE cierra la puerta a la democracia en el Congreso y el PP la abre en el Senado", han subrayado fuentes 'populares', para censurar que Sánchez haya dado "un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor" que tiene a "comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales".

QUÉ PIDE LA MOCIÓN DEL PP QUE SE VOTARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

En su moción, y tras aludir a las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, el Grupo Popular del Senado que dirige Alicia García asegura que están ante un Gobierno que, "de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra absolutamente descalificado para seguir ejerciendo el poder".

"La situación de bloqueo político provocada por la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo debería ser también, conforme a la cultura democrática, causa automática de disolución de las Cámaras y de convocatoria de elecciones", añade el texto.

Por eso, el PP "censura la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza parlamentaria: la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación en el Congreso con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno".

En segundo lugar, constata "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático".

Además, el PP defiende la necesidad de que el Gobierno y su presidente "asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al ex ministro de Transportes".

En cuarto lugar, el PP emplaza al Gobierno a "depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y exaltos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el PSOE para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez".

Finalmente, insta al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes y convocar elecciones generales, "de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".