El Senado insta al Gobierno a no transferir al País Vasco competencias contempladas en el Estatuto de Guernica

Actualizado 20/02/2019 15:06:29 CET



EH Bildu tilda la propuesta de "anticonstitucional, ilegal y antidemocrática", y dice que es fruto de una campaña electoral

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Senado ha aprobado una moción, a propuesta del PP, por la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que no transfiera al Gobierno vasco determinadas competencias recogidas en el Estatuto de Guernica. La iniciativa ha contado con el voto en contra del PSOE, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, Grupo Nacionalista y Coalición Canaria, y con el voto a favor de PP, UPN, Foro Asturias y Ciudadanos.

De esta manera, con 140 votos a favor y 90 en contra, el PP ha conseguido aprobar, gracias a la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta, esta moción en la que exigen al presidente Sánchez que no atienda "las reivindicaciones nacionalistas". "Hace falta un Gobierno que defienda la cohesión territorial y no solo que atienda las reivindicaciones nacionalistas".

La senadora 'popular' de Esther del Brío, encargada de defender la moción ante el Pleno, ha señalado el presidente "ocupacional" y "kamikaze de La Moncloa" no puede "regalar más de 30 competencias a ninguna comunidad autónoma". Y ha apuntado que cualquiera de los que se manifestaron en la plaza de Colón de Madrid "tenía más sentido de Estado que él".

"BASTA YA" A VACIAR ESPAÑA

En su argumentación, ha subrayado reiteradas veces que dicen "basta ya" a que el PSOE "vacíe España", cuando lo que se debe hacer es unirla, y ha recalcado que las concesiones no son el camino porque generar problemas de equidad, lesionan la unidad de mercado y generan problemas d discriminación. "Un presidente no puede hacer concesiones que rompan la igualdad de oportunidades de los españoles", ha apostillado.

El senador de EH BIldu Jon Iñarritu le ha reprochado al PP que celebren cada año el Estatuto de Guernica cuando en 39 años no se ha completado la transferencia de competencias que recoge, y ha agradecido al la senadora del PP que traiga la moción porque es "clarificadora" de la postura de su partido: "pide que se incumpla una ley orgánica, y que se reforme el Estatuto por vía no prevista".

Para Iñarritu, esta propuesta es "anticonstitucional, ilegal y antidemocrática" y le ha afeado al PP que sea fruto de una campaña electoral de competencia "contra el partido de Torrente", por Vox. "Confunden igualdad con uniformidad llevando la contraria a sentencias del Tribunal Constitucional", les ha recordado.

En este sentido, les ha acusado de ejercer un "supremacismo hispanocéntrico" con propuestas "ultranacionalistas", y les ha indicado que el PP con esta moción "se quita la careta" y demuestra que piensa "lo mismo que pensaban hace 40 años".

Por su parte, el portavoz del PDeCAT Josep Luis Cleries ha recordado al PP que se debe cumplir el Estatuto de Guernica, y ha lamentado que cuando "uno va vestido de constitucionalista, es una ganga porque puedes incumplir" la Constitución. "La legislatura del PP no ha sido convulsa, ha sido penosa".

"ESPÚREOS FINES ELECTORALISTAS"

Por su parte, el senador de PNV José María Cazalis ha lamentado que no asistiera al Pleno el senador del PP Iñaki Oyarzabal, porque le augura que esta moción tendrá repercusión en las urnas para las elecciones autonómicas. Además, ha señalado que la intención real del grupo popular "es utilizar al País Vasco en sus espúreos fines electoralistas".

"El Estatuto de Guernica lleva 40 años de incumplimiento, no se cumple a sabiendas de que no se cumple, y ustedes quieren enredar y confundir a la sociedad, hablan de política penitenciaria cuando eso no está en la mesa de negociación", ha señalado haciendo referencia a una de las transferencias que tiene que ver con al gestión de las prisiones.

Además, ha calificado la propuesta de "155 perpetuo y revisable, o no, a la comunidad autónoma vasca" y ha apuntado que se debe al "delirio de PP y Ciudadanos por ver "quien está más tieso cara al cielo mientras suena el himno nacional".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Pilar Garrido, ha lamentado que la moción haya llegado al Pleno porque "desprestigia la institución y viene a decir que no se cumpla la Constitución". A su juicio, el PP "busca conflictos territoriales donde no los hay" y lo hace por motivos electoralistas.

LA MESA CONTINUARÁ HASTA EL 28 DE ABRIL

El senador del PSOE Antonio Rodríguez se ha extrañado de la propuesta del PP porque, ha indicado, "no es la postura del PP vasco", y se ha preguntado si harán lo mismo en Galicia o Castilla y León. Según ha añadido, en el PP "quieren equiparar su discurso con los que quieren romper el Estado de las autonomías".

Además, ha recordado que Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu se comprometieron a mantener una mesa para negociar y avanzar en los traspasos, "y será así hasta el 28 de abril". "Ustedes socavan los cimientos de la democracia, van contra la historia, los españoles silenciosos que no estaban en Colón en breve se lo van a demandar", ha añadido.

Tras escuchar los turnos de palabra del resto de grupos, la senadora popular ha subrayado que tanto EH BIldu como los nacionalistas tiene "intereses por superar el Estatuto y la Constitución" y que el PP estará con la igualdad de oportunidades y con el desarrollo del Estado de Derecho.

Además ha negado que la iniciativa sea electoralista, porque cuando la registraron en la cámara desconocían que fuera a haber elecciones. Y ha señalado que defiende la moción "con todo el amor y respeto al País Vasco".

Por último, se ha preguntado si el PNV "tiene prisioneros vascos en sus filas" dado que cuando se habla de transferencias de competencias "se habla de transferir prisiones". "Cuando estamos agrupando en el entorno del País Vasco a los prisioneros, hablamos de dar oxígeno a un grupo terrorista", ha lamentado, para finalizar diciendo que no se debe negociar "con los prisioneros de ETA".