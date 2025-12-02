Una senadora del PP tacha de "fraudulenta" la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa en 2018

Archivo - La senadora del PP, María Salom, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 18 de junio de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Senado María Salom Coll ha denunciado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llegó a la Presidencia del Gobierno a través de una "moción de censura fraudulenta" en 2018.

Ha sido durante el Pleno del Senado de este martes cuando la senadora mallorquina ha aprovechado una pregunta dirigida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Salom ha comenzado su pregunta acusando a Sánchez de llegar al Gobierno "a través de una moción de censura fraudulenta": "Dijeron que querían acabar con la corrupción, pero querían llegar al Gobierno para enriquecerse".