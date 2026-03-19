Sheinbaum aclara que se ha invitado a todos los países, no solo al Rey, a asistir al Mundial en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Fu Langxisike¡kanieduo / Xinhua News / ContactoPh

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha aclarado este jueves que el Rey Felipe VI ha sido invitado a asistir al Mundial de fútbol al igual que los mandatarios de todos los países con los que México tiene relaciones, después de que Zarzuela informara la víspera de que se había recibido "con agrado" una invitación al monarca.

Durante la rueda de prensa diaria, Sheinbaum ha explicado que la representante del Gobierno para el Mundial que coorganizarán este verano México, Estados Unidos y Canadá, envió a "todos los países del mundo" una invitación.

"Y de ahí estaba el Rey de España, pero son todos los países con los que tiene México relación", ha puntualizado la mandataria mexicana, rechazando de este modo una exclusividad en la invitación.

La Casa del Rey informó este miércoles de que Felipe VI había recibido una invitación a asistir al Mundial el pasado 24 de febrero, si bien no quiso aclarar si el monarca acudiría, más allá de señalar que se había recibido "con agrado" y se interpretaba que se enmarcaba en la "relación fraternal de amistad entre los dos países".

La carta llegó a Zarzuela más de dos semanas antes de que Felipe VI visitara este lunes una exposición sobre las mujeres indígenas mexicanas en el Museo Nacional Arqueológico junto con el embajador de México y reconociera que hubo "mucho abuso" durante la Conquista. Asimismo, admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

En la misiva, según se informó desde la Casa del Rey, la mandataria mexicana indicaba que considera que el Mundial "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

Unos vínculos, según Sheinbaum, "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".