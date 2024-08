Sindicato policial pide a Marlaska congelar la ampliación de los Mossos ante su "inacción" en la fuga de Puigdemont

La CEP cree que "no se puede seguir alimentando desde el Estado el crecimiento de un Cuerpo que no ha estado a la altura"



MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha demandado este viernes que, tras la "inacción" y el "fracaso" de los Mossos d'Esquadra en detener a Carles Puigdemont, el Gobierno central congele el acuerdo alcanzado con la Generalitat catalana para aumentar la plantilla de la policía autonómica hasta los 22.006 efectivos en 2030, tres mil más.

A través de una nota, recogida por Europa Press, el sindicato considera que "si los Mossos no han sido capaces de detener a Puigemont, que se ha movido por Barcelona con una impunidad insultante, incluso por zonas urbanas en las que no había presencia de personas que pudieran poner en riesgo una detención, no se puede seguir alimentando desde el Estado el crecimiento de un Cuerpo y su financiación --pagada por todos los españoles-- cuando no ha estado a la altura de lo que se esperaba en un momento crucial".

Es por eso que el sindicato de policías nacionales reclama la "inmediata congelación" del acuerdo alcanzado por ambos ejecutivos y que "supone un incremento del 20% respecto al tope máximo fijado en 2006".

CEP cree que la policía autonómica tuvo una "bochornosa inacción" y añade que la posterior de dos agentes de los Mossos por su presunta participacón en la nueva huida del expresidente de la Generalitat "exigen poner en cuarentena aquel acuerdo y su financiación, acordada en diciembre de 2023 por ambos Gobiernos y que implica un gasto para el Estado de más de 1.300 millones de euros".

"Los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra no han sido capaces de cumplir con una de sus misiones fundamentales y esa inacción, justificada con argumentos tan peregrinos como la aplicación de un criterio de proporcionalidad u oportunidad, ha permitido que Puigdemont eluda la orden nacional de detención por un delito de malversación de caudales públicos, ratificada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 1 de julio", censura.

DESTINAR ESE DINERO A POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

Para el sindicato, si la Generalitat "quiere más policías, que se los pague", después de "un fracaso operativo de tal calibre que exigiría ya mismo la dimisión o el cese en bloque de todos los mandos de los Mossos implicados".

Señala que, visto lo visto, la prioridad del Ministerio del Interior debe ser asignar los 1.300 millones de euros del acuerdo para ampliar el número de mossos a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los policías nacionales en Cataluña, que "se ha convertido en una plantilla de paso en la que cada año más del 20% de los agentes piden otros destinos en el resto de España, debiendo ser reemplazados por policías de nuevo ingreso".

"No puede gastarse un solo euro en pagar el incremento de efectivos de un Cuerpo. No cuando lo ocurrido ayer, sumado a otros episodios previos como la actuación de ese Cuerpo durante la celebración del referéndum ilegal de 2017 o la escolta de Puigdemont por mossos fuera de servicio mientras estaba huido de la Justicia, demuestra que debe imponerse un relevo total en los niveles de mando para restaurar la confianza institucional y la de muchos agentes que no están de acuerdo con todos estos escándalos", apostilla.

Por ello, CEP señala que Interior "debe" destinar el dinero público a mejorar y dignificar las condiciones de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, incrementando sus retribuciones, considerándoles profesión de riesgo y potenciando la protección física y jurídica frente al aumento de agresiones.