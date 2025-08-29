Sindicatos policiales denuncian el "fracaso" de Interior para atajar la criminalidad grave

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han denunciado este viernes el "fracaso" del Ministerio del Interior para atajar el aumento de la "criminalidad grave", poniendo el acento en los delitos por lesiones graves y riñas tumultuarias o las agresiones sexuales con penetración (violaciones).

"La criminalidad grave sigue aumentando mientras Interior presume de seguridad", ha señalado Jupol en un comunicado a raíz del Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025 publicado este viernes por el Ministerio del Interior.

De acuerdo a estos datos, la criminalidad hasta mitad de año descendió un 0,9% debido a que se mantiene la caída de los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 8,6% y de los delitos contra el patrimonio como robos, hurtos y sustracción de vehículos del 4,6%.

Sin embargo, la estadística recoge que las agresiones sexuales con penetración (violaciones) siguen al alza, al marcar un 7% más, además de mantenerse ligeramente el aumento en otros delitos como los de tráfico de drogas.

En su comunicado, Jupol se fija en el aumento del 11% de los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa o del 4% en el de lesiones y riña tumultuaria en comparación con el primer semestre de 2024, así como en los de índole sexual.

Unos datos, dice este sindicato, que se vuelven "más contundentes" si se comparan con las cifras de 2017, último año completo del anterior Ejecutivo: desde esa fecha los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa suben un 19,5%, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria crecen un 11,3%, los delitos contra la libertad sexual se incrementan un 8,2%, con un repunte del 14,6% en las agresiones sexuales con penetración y el tráfico de drogas registra un incremento del 9,8%.

DIMISIÓN DE MARLASKA

El sindicato CEP también ha valorado negativamente la evolución de la criminalidad, poniendo el foco en uno de los indicadores incluidos en el balance de Interior, los 14.366 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias.

"La delincuencia violenta en las calles de España alcanza en el primer semestre de 2025 el peor registro histórico en una década y destapa el fracaso de Interior a la hora de atajar el fenómeno, que pone en riesgo también la seguridad de los policías", han indicado.

Por este motivo, el CEP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. "El Ministerio del Interior sigue perdiendo el pulso de la protección de la seguridad ciudadana en las calles de España y los policías estamos más expuestos que nunca frente a delitos violentos", ha concluido.