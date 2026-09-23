Sira Rego cuestiona el derecho a la propiedad de los fondos ante desahucios como el de Maricarmen: "Es doloroso"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia del congreso, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cuestionado el derecho a la propiedad, en alusión a los fondos de inversión, ante situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años del distrito madrileño de Retiro que se está enfrentando a su cuarto intento de desahucio, subrayando que se está priorizando el "hacer caja" con la vivienda.

Rego ha señalado que la situación de la vivienda en España es "insoportable" y ha apelado a todas las administraciones que son responsables y que se deben buscar soluciones desde todos los niveles.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la ministra ha reclamado "asumir colectivamente" el problema de la vivienda, especialmente en las comunidades autónomas y municipios, pero también desde el Gobierno o el Parlamento, "o será imposible encontrar una solución". Así, ha recordado que desde Sumar presentaron en el Congreso una iniciativa "para evitar que los fondos buitre compren viviendas", pero la votación no salió adelante.

A su juicio, "está primando una cuestión que tiene que ver con el derecho a hacer caja y negocio con la vivienda frente a los derechos de la gente". "Y es absolutamente inaceptable que una mujer de avanzada edad, con una discapacidad, se vea en la calle por una cuestión del derecho a la propiedad que sinceramente, a estas alturas, creo que hay que empezar a cuestionar", ha lanzado.