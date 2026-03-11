Sira Rego defiende "topar los precios" y reclama a Juan Roig que "arrime el hombro" en vez de pedir rebaja de impuestos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios a su llegada al acto ‘Hacia un estado social feminista. Infancia y desigualdad’, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado "topar los precios" frente a la propuesta de reducción del IVA que reclama el PP o del presidente de Mercadona, Juan Roig, al que insta a "arrimar el hombro" con su país en vez de pedir un IVA del 0% a los productos de alimentación para seguir obteniendo beneficios.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras asistir a la primera cumbre contra el odio que ha organizado este miércoles el Ejecutivo, cuestionada sobre la situación económica provocada por la guerra de Irán y las medidas que deben adoptarse.

Rego ha resaltado que el objetivo es poner en marcha una batería de iniciativas para hacer frente a una posible crisis económico y "amortigüen" a la población de los posibles efectos socioeconómicos adversos. "Nos toca estar preparados y y tener mecanismos dispuestos para hacer frente a una posible crisis. Esto es lo responsable y es lo necesario", ha defendido.

LAS GRANDES EMPRESAS TIENEN QUE HACER UN "ESFUERZO"

Cuestionada sobre la propuesta de rebaja de impuestos que propone el PP, la ministra ha desdeñado que se trata de las "recetas fracasadas" de los populares y ha subrayado que "bajar impuestos nunca es una solución" en estas crisis, donde lo relevante esconseguir mecanismos de redistribución justa de recursos.

"Hay quien ha hecho mucho beneficio y mucha caja en los últimos tiempos y creo que nos toca como sociedad, a todos los sectores, también a las grandes empresas, hacer un esfuerzo cuando se trata de afrontar momentos de crisis", ha ahondado.

Rego ha señalado que las instituciones, pero también el sector económico, tienen que "arrimar el hombro" y, frente a la idea de Juan Rpig, ella es partidaria de "topar los precios".

"Hay quien ha hecho mucha caja en los últimos tiempos, empezando por Mercadona. No se trata de bajar el IVA para que el señor Juan Ross siga sacando beneficios, sino que se trata de topar los precios para que las familias trabajadoras de este país no sufran las consecuencias de la crisis. También al sector empresarial le toca arrimar el hombro en un tiempo que puede ser convulso para todos y todas", ha concluido.