Pisarello presiona al PSOE para tomar medidas audaces porque se niegan a que la legislatura languidezca

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si reacciona ni muestra capacidad de liderar la situación crítica en la que se encuentra la legislatura durante su comparecencia mañana en el Congreso, puede ser "la antesala de una cuestión de confianza".

De esta forma y en vísperas de que el jefe del Ejecutivo acuda a la cámara por el caso de presunta corrupción del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, ha subrayado que mañana van a poder constatar en qué medida se puede confiar en la capacidad de Sánchez de revertir la grave crisis en la que se encuentra su formación, y por ende, el Gobierno.

Por tanto, Pisarello ha enfatizado que esta comparecencia va a servir para "recabar si esa confianza existe o no" por parte de sus socios parlamentarios y, ante esta disyuntiva, los Comunes reivindican su presión a Sánchez y al PSOE "audacia", "valentía" y que estén "a la altura" para lanzar una batería de medidas anticorrupción y de avance social.

Eso sí, ha insistido en que si el presidente no coge este rumbo, se estrecha la "viabilidad de la legislatura". Y es que no comparte mantener una mera posición de resistencia y quedarse a ver cómo "languidece" el actual mandato, sino que el camino que defiende los Comunes es ir a una "legislatura de combate", con medidas ambiciosas para "cortarle las alas" a las derechas "radicalizadas".

LOS COMUNES, PREPARADOS ANTE CUALQUIER ESCENARIO

Pisarello ha reafirmado que no tomar medidas contundentes "debilita" al Gobierno y, por tanto, su misión es exigir al PSOE que acelere la agenda social. Y si no se atreve, ha remarcado que la izquierda alternativa va a tomar la iniciativa "sin miedo" donde haga falta, ya sea a nivel institucional o en la movilización ciudadana.

El coportavoz de los Comunes ha ahondado que su posición es de "alegato a favor de que haya un giro de legislatura", pero ha vuelto a avisar que si el PSOE no quiere asumir este reto están "preparados para todo" y que no temen ningún escenario.

Fuentes de la formación catalana enfatizan que no quieren una cuestión de confianza, pero no se puede obviar que la situación de la legislatura es delicada y que si el Ejecutivo no cambia de tercio y adopta medidas claras, su oxígeno se irá agotando.

Por tanto, consideran que la comparecencia de este miércoles de Sánchez ya es una suerte de moción de censura, salvo que no se vota, y está obligado a dar gestos a sus aliados parlamentarios, a lo que tampoco ven en clave de demandar una moción de censura aunque necesitan argumentos para mantener esa posición.