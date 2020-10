Solana asegura en el congreso TAT Granada que "Donald Trump ha sido un enorme engaño y un enorme fracaso"

El exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, ha participado esta mañana en la segunda jornada del congreso Talking About Twitter (TAT Granada), organizado por Ideal y en el que hizo un repaso a algunos de los temas internacionales más candentes.

Califica a Trump de "personaje" y lamenta que haya optado por romper la baraja de las relaciones multilaterales

El exsecretario general de la OTAN Javier Solana ha apelado este viernes al espíritu de concordia de la Transición antes la polarización que, a su juicio, vive España, en un momento en el que la "unión" es más importante que nunca.

El exministro socialista ha participado este viernes en la segunda jornada del congreso Talking About Twitter (TAT Granada), organizado por Ideal, donde ha hecho un repaso a algunos de los temas internacionales, al tiempo que ha revelado detalles de su contagio de coronavirus.

En esta línea, Solana ha mostrado su preocupación por la polarización de la vida política española en un momento histórico en que, "por la confluencia de la crisis económica y sanitaria, se requiere más unión". Por eso, ha apelado al "espíritu de concordia y de diálogo que se vivió etapas tan trascendentes como el paso del franquismo a la democracia".

Así, ha reconocido que la Transición y su nombramiento como ministro del primer Gobierno democrático del PSOE han sido dos de los hitos más importantes de su dilatada trayectoria política. A esos dos momentos ha sumado un tecero: su nombramiento como máximo responsable de la OTAN y la firma de un tratado de concordia en Moscú entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia.

En su intervención, Solana también se ha referido al presidente d elos Estados Unidos, Donald Trump, que, a su juicio, ha sido un enorme engaño y un enorme fracaso". El exdirigente socialista, que no se explica cómo los norteamericanos pudieron votar a "este personaje", ha criticado que Trump haya optado por romper la baraja de las instituciones multilaterales, donde se abordan los problemas globales, para decir que América es lo primero y actuar al margen de los demás.

ESTUVO CERCA DE FALLECER TRAS INFECTARSE DE COVID-19

Preguntado el por diputado del PSOE José Antonio Rodríguez sobre qué acontecimiento le hubiera gustado narrar en Twitter, Javier Solana ha dicho que la caída del muro del Berlín: "me hubiera gustado relatarlo en 140 caracteres".

Y es que Javier Solana ha integrado Twitter en su día a día desde que, impartiendo un máster, un alumno le dijo por qué no se abría una cuenta. Y se la abrió. Y hoy día suma ya 106.000 seguidores. "En Twitter comparto mi punto de vista sobre temas de actualidad internacional", ha dicho Solana, quien ha añadido que le está sirviendo también para "seguir hablando sobre los valores democráticos para las nuevas generaciones". Una labor de pedagogía que ya desarrollaba, como profesor de Física, antes de participar en las primeras elecciones constituyentes donde salió elegido.

Respecto a su experiencia en Twitter durante el mes que estuvo hospitalizado por coronavirus, Javier Solana ha reconocido que limitó su actividad pero sí entró en la red para narrar momentos de tanta emotividad como la muerte de su compañero de habitación.

"Estuve a punto de fallecer y los sanitarios me salvaron en el traslado entre mi habitación y la UCI", ha explicado. "Afortunadamente me he recuperado gracias al sistema sanitario y a la atmósfera constructiva que generan celadores, enfermeros y médicos". También compartió un artículo periodístico firmado por él sobre las horas difíciles en los tiempos de Churchill por analogía con lo que está sucediendo en estos tiempos pandémicos. Era el momento álgido de incidencia de la Covid-19 en España, con las UCI abarrotadas y con enfermos en los pasillos.