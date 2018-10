La Subcomisión de Infraestructuras se reunirá este próximo 15 de octubre en Barcelona por primera vez desde 2007

Actualizado 26/09/2018 21:36:39 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha señalado este miércoles que la Subcomisión Bilateral de Infraestructuras y Equipamientos Estado-Generalitat de Catalunya, paralizada desde 2007, se reunirá este próximo 15 de octubre en Barcelona.

La Subcomisión deberá, entre otras cuestiones, "valorar y arbitrar de qué manera" el Estado debe hacer frente al pago del déficit de infraestructuras que no se abonó en 2011, y que está calculado, con respecto a 2008, en 759 millones de euros. Asistirán representantes de los departamentos de Territorio y Economía de la Generalitat, y los ministerios de Fomento y Economía.

"Tenemos mucha esperanza puesta en esta reunión, será la manera de empezar a encontrar soluciones al déficit de infraestructuras histórico que tiene Catalunya y, en definitiva, a las deudas del Estado hacia Cataluña", ha subrayado Calvet tras la reunión mantenida en Madrid con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

Del encuentro, Calvet ha destacado el "lenguaje" del equipo de Fomento, que ha valorado como "positivo". "Hay voluntad y una plena conciencia del déficit de inversiones que ha tenido el Estado en Cataluña en los últimos años", ha asegurado.

El conseller ha destacado también que, aunque no esperan un "cheque" del Gobierno, el pago de esta deuda "no puede quedar circunscrito a la aprobación de unos presupuestos" sino que "en caso de que no haya presupuestos", el pago debe poderse abordar igualmente.

VIÑETA Y CERCANÍAS

Con respecto al modelo de gestión de viñeta para las carreteras de alta capacidad catalanas, Calvet ha destacado que "ha sido acogido con mucho interés por parte del ministro y su equipo" y que han decidido que los equipos técnicos de ambas instituciones lo trabajen conjuntamente de manera inmediata.

En cuanto al tema del cercanías, el conseller de Territorio ha informado de que Ábalos y su equipo están abiertos a empezar a estudiar los mecanismos para "perfeccionar el traspaso" de la gestión de los trenes de Cercanías.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha informado en nota de prensa que han trasladado a Clavet la "especial sensibilidad del Gobierno con la mejora de las inversiones en Rodalíes" y que es "una de las prioridades" de Fomento para los próximos años.