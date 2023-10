El suegro del español secuestrado por Hamás junto a su mujer relata el ataque y confía en que regresen "sanos y salvos"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Israel ha difundido este jueves un vídeo del suegro del español Iván Illarramendi, secuestrado junto a su mujer, la chileno-israelí Dafna Garcovich, por Hamás el pasado 7 de octubre, en el que este narra el ataque y expresa su confianza de que ambos puedan regresar "sanos y salvos".

Israeli-Chilean Dafna Garcovich and her Israeli-Spanish partner Ivan Illarramendi have been held hostage in the Gaza Strip for days now.



Listen to the brave testimony of Dafna's father as he recalls the horrific events his family experienced.



