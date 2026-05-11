Sumar acusa a Clavijo de emular a Ayuso con el "esperpento" sobre la polémica de las ratas y el buque con hantavirus

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante una rueda de prensa a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la coalición Sumar (Más Madrid, Movimiento Sumar, IU y Comuns) han arremetido contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su "espectáculo bochornoso" al intentar "boicotear" el operativo para la repatriación y traslado de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', con casos de positivo en hantavirus. Es más, han lanzado que su actitud es más propia de la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo han trasladado el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Herández, en rueda de prensa conjunta en Madrid, afeándole a Clavijo que haya recurrido incluso a la Inteligencia Artificial (IA) para expresar su temor de que la embarcación pudiera tener ratas con riesgo de que saltaran al archipiélago.

Fernández Rubiño se ha mostrado muy crítico con Clavijo, al sostener que se negó a que el barco atracara en el puerto y pusiera también inconvenientes el sábado al fondeo del crucero, lo que "no deja de ser totalmente esperpéntico".

LOS TÉCNICOS LE REBATIERON QUE NO HABÍA RIESGOS CON ROEDORES

Asimismo, ha recriminado que en su comunicación con el Gobierno respecto al operativo aportara un documento generado por IA sobre la posibilidad de que "un roedor pudiera nadar hasta la costa", algo que los estudios técnicos concluían que era una "posibilidad absolutamente remota y que no suponía un riesgo de ningún tipo".

"En las últimas horas a lo que se ha dedicado, como digo, es a poner palos en la rueda, a boicotear el trabajo que ha hecho el Ministerio de Sanidad, acompañado por todos los profesionales que llevan días usando todas sus energías en intentar que esto saliera todo bien, en cuidar a las personas, en concreto a los 14 españoles que han ya llegado al Gómez Ulla", ha enfatizado para reclamarle que se dedique a "arrimar el hombro".

Durante su comparecencia, ha exclamado que la intención de "dificultar que las cosas salieran bien" al final "retrata completamente a cada uno", en alusión a la derecha, y ofrece un contrates entre cómo se gestionan las crisis cuando hay voluntad de que todo se desarrolle correctamente con actitudes que se acercan a lo "peor politiquería" para intentar "sacar tajada".

Fernández Rubiño ha confrontado que coincidió con Clavijo cuando era senador en la Cámara Alta y que le tenía por una persona "seria", lo que hace más sorprendente el "bochorno" en el que ha caído el presidente autonómico.

"A mí me da pena ver a una persona que tenía un perfil, digamos, distinto, actuar como estamos acostumbrados a ver a Ayuso. Este tupo de cosas las hace Ayuso. Utilizar Inteligencia Artificial para una supuesta amenaza crea un alarmamismo tremendo, teniendo un informe de los técnicos asegurando que esto es una posibilidad absolutamente remota", ha ahondado.

EL PP AHORA ESTÁ INMERSO EN UN "LLAMATIVO SILENCIO"

Por otro lado, ha denunciado la actitud del PP que con esta alerta sanitaria lo primero que hizo fue pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y acusar al Gobierno de "caos absoluto" cuando, según ha reivindicado, la imagen internacional que ha dado España con la atención a los viajeros de este crucero ha sido "impecable", demostrando que son un "país serio" al coordinar una evacuación sin precedentes en coordinación con otros 23 países.

Fernández Rubiño ha afirmado que el PP ha quedado de nuevo "retratado" al intentar "sacar tajada" y "fantasear" con que hubiera algún fallo en la gestión que los 'populares' a su juicio sí cometieron con la dana en Valencia y los incendios forestales del pasado verano.

DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

"Ellos deseaban a lo que están acostumbrados, que es que por ejemplo el señor Mazón estuviera comiendo en El Ventorro, lamentablemente para ellos no se ha producido sino todo lo contrario. El PP fantaseaba con que la gestión de la crisis del hantavirus se pareciera en algo a los espectáculos bochornosos que ellos dieron con la dana o los incendios", ha confrontado para contraponer que, en vez de eso, ha habido un Ministerio de Sanidad que ha estado ""completamente a la altura" y ha operado con "transparencia".

Todo ello, según ha destacado, ha hecho que el PP haya modulado su crítica y pase de las "grandes proclamas" contra el Ejecutivo a un "llamativo silencio" actual.

Por su parte, Lara Hernández ha elogiado que España hoy es "un referente" internacional por la gestión del Ministerio de Sanidad y ha censurado que el único objetivo de la oposición con esta crisis es "desgastar" al Gobierno de forma "indecente".