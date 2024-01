Sumar admite diferencias con el PSOE en migración y avisa a Marlaska que no vuelvan a repetirse devoluciones ilegales

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reconocido diferencias con el PSOE en política migratoria y ha enfatizado que las devoluciones en caliente anuladas de menores no acompañados en 2021, declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, fueron un "horror" y no se puede volver a repetir.

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de la Diputación Permanente del Congreso, ha instado al Ejecutivo a asumir que el fallo del alto tribunal es un asunto "muy serio" y que dicha sentencia se "tiene que cumplir", dando además "garantías de reparación" a los menores afectados por la devolución de la frontera de Ceuta a Marruecos.

"Lo que se hizo fue un horror y fue un error y no lo digo yo, lo dicen los tribunales (...) No se le pueden poner trabas ni zancadillas al cumplimiento de esta sentencia y se tiene que garantizar que esto no vuelve a pasar", ha apostillado en claro mensaje hacia el Ministerio del Interior.

A continuación, ha admitido que hay diferencias con el PSOE en materia migratoria y que una prueba de ello es el último acuerdo en el seno de la UE sobre migración y asilo, que España firmó mientras que Sumar rechazaba su contenido.

"Migrar no es un crimen, migrar es una normalidad humana que se ha hecho siempre a lo largo de la historia. Evidentemente hay que regularla como todas las relaciones sociales, pero no se puede hacer contra los migrantes, no se puede hacer contra los más débiles. Así que sí, es verdad hay diferencias (con el PSOE) y no las escondemos", ha concluido.

Precisamente Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior adoptar medidas urgentes, como aumentar los recursos humanos y materiales, para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo en las dependencias del aeropuerto de Barajas, ante la situación "insostenible" por la "sobreocupación" y los retrasos a la hora de atender las peticiones.

LAS DISCREPANCIAS: DESDE LA GESTIÓN DEL ASILO AL PACTO CON JUNTS

Mientras y a tenor de la resolución del TS sobre las devoluciones en caliente de 2021, el grupo plurinacional demandó explicaciones al ministro Fernando Grande Marlaska y lamentó que ayer, durante su comparecencia en el Congreso, no reaccionara de forma contundente y pudiera perdón.

El diputado de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha advertido que lo ocurrido en Ceuta con los menores no acompañados fue "absolutamente intolerable" y que "los acuerdos que se puedan tener con Mohamed VI (Rey de Marruecos) no son ninguna excusa para no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

También el portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, criticó recientemente "el fondo y la forma" del acuerdo del PSOE con Junts en materia migratoria, a cambio de su abstención en los primeros decretos del Gobierno, y ha alertó de que esta actitud "no se puede volver a repetir" en un asunto tan importante.