Sumar afirma que el PP "vive" de la corrupción tras la detención de cargos de la Diputación de Almería

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha criticado que los arrestos en la Diputación de Almería por "negocios turbios" muestra, a su juicio, por qué el PP se opuso en el Congreso a su proposición de ley para crear una oficina de prevención de la corrupción. "El PP vive de esto, es la forma que ha tenido que financiar su propia sede", ha remachado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha subrayado que el arresto de presidente del organismo provincial, Javier Aureliano García, y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, tras presuntas contrataciones irregulares vuelve a poner de manifiesto el "goteo constante de noticias del PP con la corrupción juntos en un mismo titular otra vez", algo que no les sorprende.

Del lado de Más Madrid, su diputada Tesh Sidi ha enfatizado que el PP es el "partido más corrupto de la historia de la democracia", como se ha visto a su juicio en los "peores momentos" de la pandemia". También ha aprovechado para cargar con los contratos públicos concedidos por el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso con el grupo Quirón.

MÁS MADRID: EL PSOE TAMPOCO ESTÁ EXENTO DE SOMBRA DE CORRUPCIÓN

No obstante, ha alertado que en esta legislatura tampoco el PSOE está "exento" de la sombra de "corrupción del bipartidismo" y ha espetado que tanto Sumar como Más Madrid reniegan que esta legislatura a raíz del caso Koldo sea la de "la UCO y la de Ábalos".

Por ello, ha pedido al Gobierno que despliegue un plan anticorrupción que ha "incumplido absolutamente", dado que aún no ha traído ninguna propuesta.

"Sabemos que va a haber más Ábalos, van a haber más presidentes de Diputación como el del PP, pero sigue habiendo empresas corruptoras", ha alertado Sidi, quien ha reivindicado que ya plantearon mediante una propuesta de ley imponer medidas cautelares a compañías salpicadas por la corrupción.