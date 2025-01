Sumar aplaza a mañana la decisión de su voto respecto a la iniciativa de Junts para pedir una moción de confianza

El grupo plurinacional quiere agotar el plazo ante la negociación con Junts para ver si reformula la proposición no de ley

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar pospone hasta mañana, el mismo día en el que se reunirá la Mesa del Congreso, su decisión definitiva sobre si rechazará junto al PSOE la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza.

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo han explicado a Europa Press que la dirección del grupo parlamentario, que se ha reunido esta tarde de forma telemática, va a seguir estudiando la postura a fijar, a la espera de si hay un acuerdo satisfactorio entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont, que evite el choque.

Hoy mismo el ministro de Cultura apremiaba a llegar a un consenso entre el PSOE y Junts para conseguir una solución y exponía que Sumar, en todo caso, iba a combinar el respeto al reglamento de la cámara y no beneficiar a PP y Vox en el voto que emitan sus representantes de la Mesa: Esther Gil y Gerardo Pisarello.

Las citadas fuentes han argumentado que es necesario posponer su deliberación al haber nuevos elementos de negociación con Junts en la última hora, deslizando así los llamamientos a que los neoconvergentes puedan reformular su texto.

El voto del grupo plurinacional es determinante, una vez que el PP ya avanzó que iba a apoyar la tramitación de la petición de Junts, dado que junto al PSOE ostentan la mayoría de la Mesa del Congreso.

Aunque no se descarta pedir a Junts que replantee su texto, desde el ala socialista del Gobierno abogan por tumbar su propuesta porque consideran que el debate no tiene sentido e insisten en que la prerrogativa para presentar una moción de confianza la tiene en exclusiva el presidente del Gobierno. De hecho, uno de los ministros indicaba que se trata de una propuesta "extemporánea".

Precisamente Pisarello esta mañana apuntaba que tenía claro que no iban a votar lo mismo que el PP, sin desvelar aún si la fórmula era pronunciarse en contra o la abstención, y que tenía que haber gestos hacia el líder de los neoconvergentes, Carles Puigdemont.

Sumar descartó ya en diciembre que el presidente, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza y calificó "fuera de lugar" la exigencia de los neoconvergentes.

No obstante, la formación vinculó su decisión a su análisis del informe de los letrados, que no veía impedimento legal a debatir la PNL, y al debate interno entre los representantes de las distintas fuerzas, donde había disparidad de criterio aunque la mayoría se inclina por inadmitirla si llega el caso.

COMPROMÍS NO VE PROBLEMA EN DEBATIRLA LA INICIATIVA E IU LA RECHAZA

Por ejemplo, esta mañana la portavoz de Compromís, Águeda Micó, se desmarcaba de la postura del ala socialista al manifestar que no venía problema en debatir la propuesta de Junts, pese a no estar de acuerdo en el contenido. "No hay que tener miedo a la democracia", sostuvo en rueda de prensa.

Mientras, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha calificado de un "absoluto farol" la proposición no de ley planteada por Junts en el Congreso sobre la cuestión de confianza y ha pedido a ese partido que aclare si quiere ir "de la mano" de PP y Vox.

"Se han inventado una proposición no de ley para intentar abrir ese camino a sabiendas de que tiene que ser rechazada por la Mesa del Congreso porque no encaja en el Reglamento", ha añadido para lanzar que está convencido de que plantean esa iniciativa porque "les da vergüenza presentar una moción de censura, que sería lo suyo, con el PP y Vox".

A su vez, los Comunes han apelado a un acuerdo entre el PSOE y Junts para evitar el choque con Junts que evite la tramitación de la proposición no de ley sobre la moción de confianza.

La coportavoz de la formación catalana y diputada en el Congreso, Aina Vidal, dijo el pasado lunes que no harán el juego a PP y a Vox y que cree que no es positivo para Cataluña que se pueda establecer esta alianza: "Es evidente que Cataluña necesita seguir avanzando en esta mayoría plurinacional y que no tenemos nada bueno a sacar de una posible mayoría conformada por el PP, Vox, y evidentemente, también por Junts", zanjó.

JUNTS SE REÚNE EL VIERNES EN BRUSELAS

Por su parte, Carles Puigdemont ya advirtió en su momento que si la Mesa del Congreso optaba por darle un portazo a la iniciativa de su partido la legislatura estaría en "colapso" porque la cuestión que plantean es "legítima y necesaria".

"Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza, si no cumplen, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE", advirtió este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull.