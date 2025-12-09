Sumar arremete contra la sentencia del Supremo al fiscal general, que ve un "escándalo" y "auto de fe inquisitorial"

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar y sus partidos aliados han cargado contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, al tildarla de "escándalo" y de "auto de fe" de "puro estilo inquisitorial".

"Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia", ha exclamado Movimiento Sumar desde su cuenta oficial en la res social 'Bluesky'.

Mediante un mensaje en 'X', el dirigente de los Comunes y eurodiputado Jaume Asens ha criticado la sentencia del Supremo, que se ha conocido este martes, que a su juicio consiste en que la filtración del caso que afecta al empresario, Alberto González Amador, parte del "fiscal o alguien de su entorno".

"Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial", ha censurado.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reprobado la sentencia del Supremo que, bajo su criterio, se basa en que "has sido tu o alguien de tu entorno". "O nos lo inventamos, pero vas pa'lante. Escándalo. Sin Estado de Derecho", ha zanjado.