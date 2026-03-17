Sumar avisa a Trump de que 'el honor de tomar Cuba' se le volverá "amargo": "No conoce" a los cubanos

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha avisado este martes al presidente de Estados Unidos, Donal Trump, de que el "honor" que dice que será "tomar Cuba" se "le volverá amargo" si lo intenta. Así lo ha dicho el portavoz parlamentario de IU y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, que ha coincidido con otros miembros de la coalición de izquierdas en que Trump no conoce al pueblo cubano.

"El pueblo de José Martí y Fidel Castro se liberó no de uno, sino de dos imperios", ha ilustrado Santiago al mandatario estadounidense en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, en el que envía "todo el apoyo y solidaridad hacia este pueblo hermano ante el bloqueo y las agresiones de Estados Unidos".

De su lado, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha tachado de "inhumano e ilegal" el "bloqueo" norteamericano a Cuba y ha recordado a quienes "sientan cátedra de una posición u otra" respecto a la isla que "el socialismo de (Fidel) Castro resistió más de seis décadas, mientras que el capitalismo de Trump en unos pocos días de bloqueo del Estrecho de Ormuz parece que colapsa".

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de los Comunes, Gerardo Pisarello, también ha cargado contra el "presidente matón y prepotente" de estados Unidos, que actúa tanto en Cuba como en Gaza como un "promotor inmobiliario" y un "rico malcriado".

CONVOY HUMANITARIO A LA HABANA

"Sólo está pensando si puede montar allí un resort o un campo de golf y, si para eso hay que dejar sin electricidad a hospitales, a escuelas, a comedores, lo hace. Y si para eso hay que asesinar o condenar al hambre a miles de niñas y niños palestinos o cubanos, lo hace", ha denunciado, censurando su "prepotencia imperial" y acusando a Trump de apuntar a Cuba "para esconder el fiasco de su guerra criminal en Irán".

En este contexto, Pisarello ha recalcado que Trump "no conoce a los hijos y las hijas de los mambises y de José Martí, que protagonizaron la independencia cubana".

Además, el diputado ha anunciado que se va a integrar en un convoy compuesto por activistas, parlamentarios, artistas, sindicalistas y médicos de distintos países que viajará este sábado a La Habana para llevar medicinas, comidas, baterías solares y ayuda humanitaria al "pueblo hermano" del Caribe.