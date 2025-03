Sumar critica a Feijóo por no cesar a Mazón y Podemos augura que los presupuestos no frenarán las críticas en Valencia

Ambas formaciones censuran que el acuerdo presupuestiario del presidente valenciano con Vox

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Podemos han culpado al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, de permitir la continuidad del presidente valenciano Carlos Mazón, en vez de forzar su dimisión por su negligente gestión de la dana y han augurado, además, que el acuerdo presupuestario con Vox no va a frenar las críticas al barón popular.

Es más, la formación que integra al socio minoritario del Ejecutivo ha pedido a Feijóo que recapacite y propicie su cese, dado que hasta ahora solo revela que carece de liderazgo y que su "sueño de llegar a la Moncloa le queda muy grande".

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha afirmado que este acuerdo presupuestario entre Mazón y Vox no va a frenar las críticas al presidente de la Generalitat, como se aprecia en las diferentes protestas contra su gestión. Es más, ha lanzado que todo el mundo sabe perfectamente que es responsables de las muertes "evitables" por la dana y que no pararán hasta que no dimita.

PODEMOS, SON PRESUPUESTOS PARA "SEGUIR ROBANDO"

De hecho, ha lanzado que le van a "llover denuncias" para que el presidente autonómico se siente en el banquillo y que es "insultante" que PP y Vox hagan "como si no hubiera pasado nada" tras la dana en la Comunidad Valenciana, con un acuerdo que, según ha denunciado, solo servirá para "seguir robando" porque las derechas son "sinónimo de más corrupción".

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha criticado que Mazón no dimite dado que si continúa dos años mínimo como presidente de la Comunidad Valenciana, se asegurará un sueldo como miembro del consejo consultivo autonómico. "En el PP son delincuentes descarados y no vamos a olvidar a las víctimas", ha espetado Pérez.

Finalmente, la dirigente morada ha señalado que la AEMET ha denunciado a la Fiscalía la manipulación de un audio "cortado a trozos" de las llamadas a la Generalitat, con el objetivo de dar a entender que no se les avisó de la dana en octubre, además de recordar que han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si ha habido manipulación de la imagen de la llegada al Cecopi de Mazón.

SUMAR: FEIJÓO MANTIENE A UN "INDECENTE"

Por su parte, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, también ha afirmado en otra rueda de prensa que la "culpa" de que Mazón siga dirigiendo la Generalitat valenciana de forma "indecente e incompetente" es "únicamente" de Feijóo, que no es "capaz de apartarle" y se convierte en "cómplice" de que la "ultraderecha negacionista" con el cambio climático le "regale" nuevas cuentas públicas.

De esta forma, se ha preguntado para "qué sirve un líder de un partido que no lidera" y ha augurado que, con su incapacidad para forzar la salida de Mazón, el presidente del PP muestra que "su sueño de llegar a la Moncloa le ha quedado "muy grande", dado que Feijóo está "secuestrado por los vendepatrias", en alusión a Vox'.

Por tanto, ha exigido que "por el bien de los españoles" recapacite, "cese ya" a Mazón y se vuelque en hacer propuestas "serias y a la altura" de su país, al afearle que su pretendido giro social le duró únicamente un par de días.

EL PP ES LA "NECROPOLÍTICA"

Hernández, además, ha respaldado a Compromís en su exigencia al PSOE valenciano de que presente una moción de censura. Mientras, la dirigente de Podemos también ha recriminado la actitud "dubitativa" de los socialistas, dado que ahora la ciudadanía valenciana requiere que la izquierda muentre por todas las vías que abandera la "dignidad" frente al PP. Y las dos han calificado la gestión de los populares en Valencia y Madrid de "necropolítica".

Por su parte, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha criticado el apoyo de la formación dirigida por Santiago Abascal al PP para aprobar unos nuevos presupuestos valencianos, que ha calificado de "grave" y evidencia, bajo su criterio, que Feijóo ha elegido "un mal aliado" en la extrema derecha.

Así, Sidi ha recriminado que Vox arrastra a esta comunidad a permanecer en la gestión "negligente" y ha reprochado que el líder del PP ha sido incapaz de forzar la salida de Mazón. "Feijóo está débil y no tiene proyecto de país", ha apostillado.