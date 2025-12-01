Sumar critica a PP y Vox por su "regalo" a Mazón con el cargo parlamentario que supone un complemento de 9.000 euros

La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha criticado que PP y Vox en lugar de apartar de la política al expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, le conceden "prebendas y regalos" tras la propuesta de los populares de que sea el portavoz de la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, posición que comporta un complemento de 8.879,78 euros anuales.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha arremetido especialmente contra Vox al sostener que "no están con las víctimas de la Dana ni con el pueblo, sino con los suyos, con Mazón y sus cómplices". "Dan sus votos al PP y a los regalos para los responsables de 229 muertes", ha criticado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

Desde el perfil oficial de la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en dicha red social, Sumar ha recriminado que "así entienden PP y Vox el Estado y las administraciones públicas" tras la designación de Mazón.

"Prebendas y regalos para unos pocos, ellos. Para los de siempre. Abascal podría haber apartado a Mazón de la política", ha concluido.

Previamente la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha criticado en rueda de prensa que la investidura como presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, es el resultado de un "pacto infame" entre PP y Vox y con el que revelan que tienen "miedo a las urnas" en esta autonomía, sabedores de la profunda huella que ha dejado en la sociedad la gestión "homicida" de Mazón.

Es más, ha denunciado que con esta "infamia" y "deriva ultra" el PP refleja que quiere estar en la Generalitat a cualquier precio.