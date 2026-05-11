Sumar defiende la campaña "descentralizada" en Andalucía ante la falta de un acto central con todos los ministros

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante una rueda de prensa a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha defendido la campaña "descentralizada" y apegada al territorio de la coalición 'Por Andalucía' a los comicios del 17 de mayo, que incluye la dispersión de ministros del espacio a nivel provincial en vez de celebrar un acto central que agrupe a todos los miembros del Ejecutivo con el cabeza de lista, el coordinador de IU Antonio Maíllo.

"Pocas lecciones podemos dar desde Madrid de cómo debe hacerse una campaña electoral en un territorio como Andalucía", ha exclamado en rueda de prensa conjunta con el dirigente de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, en representación de los partidos que componen al socio minoritario del Ejecutivo.

Hernández ha hecho estas consideraciones tras ser preguntada por el hecho de que en los actos de campaña cerrados hasta la fecha no reúnan a todos los ministros de Sumar en un acto central con Maíllo y al hecho de que tampoco haya un evento que congrege a estos con las dirigentes estatales de Podemos Ione Belarra e Irene Montero.

Precisamente este lunes la confluencia Por Andalucía ha informado de que en la última semana de campaña la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participará en un acto de campaña este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) junto a la ministra de Juventud, Sira Rego, mientras que ese mismo día, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, arropa a Maíllo en Málaga.

Por otra parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, encabezará un acto de campaña el mismo miércoles, 13 de mayo, en El Coronil (Sevilla) acompañada por el número seis de la coalición por Cádiz, Juan Antonio Delgado. De nuevo, la líder del partido morado no comparte escenario ni con Maíllo ni con los ministros de Sumar.

Mientras, Bustinduy volverá a apoyar a Maíllo el jueves, día en el que también está previsto que haga campaña con el candidato de Por Andalucía la ministra Sira Rego.

SON UN ESPACIO CORAL CON "MUCHAS VOCES"

Al respecto, la dirigente de Sumar ha desgranado que Andalucía es la autonomía con gran extensión y volumen de población, por lo que el objetivo de la campaña es "acoplarse o adaptarse precisamente a la lógica andaluza", a esa realidad para poder cubrir y estar presentes en todo el territorio a lo largo de los 15 días de contienda electoral.

Por tanto, es ahí donde surge esta campaña "más descentralizada", que también responde a la idiosincrasia de su espacio político, marcado por la "pluralidad" y la presencia de muchos dirigentes políticos.

Respecto a la falta de actos conjuntos con las líderes estatales de Podemos, Hernández ha desgranado que es una pregunta más dirigida al partido morado pero ha resaltado que Podemos acordó reeditar la coalición Por Andalucía. "Estamos trabajando intensamente en la campaña, ministerios, formaciones políticas, líderes y dirigentes del espacio. Nos vamos a implicar activamente por y para ello", ha insistido.

NIEGAN QUE HAYA DESUNIÓN: "ES TODO LO CONTRARIO"

La coordinadora de Sumar ha negado que Por Andalucía sea un proyecto "desunido sino todo lo contrario", al representar la confluencia de la izquierda unitaria. Desde esta óptica han relatado que están desplegando una campaña "muy pegada" al territorio andaluz aprovechando que son un espacio con "múltiple capital político".

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo desgranan que se han adaptado a lo que demanda el comité de campaña de Por Andalucía, que tiene un componente más regional que estatal.

También han incidido en que los dirigentes de Podemos Andalucía está remando a favor de la campaña y que la presencia de dirigentes estatales siempre está pensada para reforzar mensajes positivos que ayuden a la candidatura.

PODEMOS SE LIMITA A DECIR QUE DARÁN TODO EN LA CAMPAÑA

Por su parte, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha esquivado esta cuestión y se ha limitado a decir que aún no están todos los actos cerrados de campaña, tras ser preguntado por la falta de actos conjuntos con Maíllo y los ministros de Sumar.

En rueda de prensa ese lunes en Madrid ha subrayado que Podemos va a "darlo todo" en esta última semana con el "objetivo ineludible de impedir un Gobierno de la derecha en Andalucía", criticando que el presidente autonómico actual, Juanma Moreno, es como el "retrato de Dorian Gray" porque tras esa "imagen mesurada" al final perpetra "políticas ultras".

"VAN DE MENOS A MÁS"

El dirigente morado ha relativizado las encuestas que muestran al PP al borde de nuevo de la mayoría absoluta mientras que la coordinadora de Sumar ha dicho que los sondeos muestran también que "van de menos a más", con un candidato como Maíllo que tiene un alto grado de conocimiento entre el electorado (sobre el 75%).

Finalmente, Hernández ha reclamado que Juanma Moreno responda de una vez a las crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía durante el debate electoral entre candidatos que se celebra este lunes en la televisión autonómica andaluza.

