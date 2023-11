Sumar denuncia que los vocales conservadores del CGPJ buscan hacer oposición "impúdica" contra Gobierno ante la amnistía

Ve inaceptable sus movimientos ante una ley no registrada y su alianza con "lo peor de la derecha política", en alusión al PP



MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha criticado que los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) traten de interferir de forma "absolutamente inaceptable" ante la futura Ley de Amnistía y se dediquen a hacer oposición al Gobierno, con una actitud totalmente "impúdica".

"Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que se ha aliado con lo peor de la derecha política de este país y que ahora mismo se está dedicando a hacer oposición a un gobierno legítimo y de una forma absolutamente impúdica", ha lanzado en rueda de prensa en el Congreso.

La diputada del grupo confederal ha arremetido con la "utilización" por parte del PP de vocales del órgano de gobierno de los jueces en su ofensiva contra la amnistía, cuya renovación ha bloqueado esta formación y mantiene a miembros que llevan con mandato caducado desde hace cinclo años.

EL PP "NO ES NADIE PARA DAR LECCIONES DE CONSTITUCIONALISMO"

Por tanto, Vidal ha sentenciado que los populares "no son nadie" a su juicio para dar lecciones de "constitucionalismo ni mucho menos de legalidad al resto de la ciudadanía", cuando vulnera el mandato de la Carta Magna de relevar a los vocales del CGPJ.

"El problema que tiene esta derecha no es la Constitución, no es la Ley de Amnistía, como no es tampoco este Gobierno. Es el hecho de no entender que no han ganado las elecciones y que no pueden seguir utilizando de una forma tan degradante a la justicia de este país, al Consejo General del Poder Judicial", ha ahondado la dirigente de En Comú Podem.

Luego, ha recriminado que los vocales conservadores con mandato caducado se posicionan contra la amnistía cuando siguen "cobrando" por tener un puesto "absolutamente caducado y que no les pertenece". "Ya basta", ha zanjado para acusar al PP de jactarse de controlar el organismo "por la puerta de atrás" en lugar de respetar la separación de poderes. Finalmente, ha lamentado que la ciudadanía no se merece esta "degradación de la política y también de la justicia en este país".