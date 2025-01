Sumar está en desacuerdo con la exención de IRPF a caseros de Sánchez pero valora un cambio de tono del PSOE en vivienda

El socio minoritario de la coalición quiere sanciones en vez de bonificaciones e insiste en su rechazo a la Ley del Suelo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha expresado su desacuerdo con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar una exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler según el índice de referencia, y apuesta por aplicar en su lugar sanciones para quien no cumpla con ese mecanismos de precios.

A su vez, ha manifestado que el resto de medidas que ha puesto sobre la mesa son insuficientes, aunque valora el "cambio de tono" del PSOE a la hora de asumir la necesidad de intervenir el mercado de vivienda y da la "bienvenida" a los socialistas a las posiciones que viene defendiendo Sumar durante meses.

En rueda de prensa este lunes, el también ministro de Cultura ha admitido que ve un cambio de discurso "sustancial" en el ala socialista respecto a la vivienda, dado que su posición clásica del PSOE era similar a la del PP y tendente a dejar que el mercado fijara las condiciones de acceso a la vivienda.

Sin embargo, Sumar nota ahora que el PSOE asume que una mayor oferta de vivienda sin regulación del mercado no solucionar el problema y valora que se haya hablado de medidas en la jornada de hoy como elevar el IVA a los pisos turísticos, limitar la compra de vivienda a especuladores o atajar la cuestión de las socimis, planteadas por su espacio político desde hace tiempo.

PROHIBIR TODAS LAS COMPRAS DE VIVIENDA ESPECULATIVAS

No obstante, Urtasun ha puesto de manifiesto que hace falta "ir más allá" en el paquete de medidas, como por ejemplo prohibir cualquier compra de pisos de carácter "especulativo" no solo a extranjeros sino también a personas con nacionalidad española.

También ha exigido que en materia de control de precios se insista en la necesidad de condicionar fondos estatales en materia de vivienda a que las comunidades autónomas del PP apliquen este mecanismo, que en Cataluña se ha mostrado eficaz controlando el alza de precios y logrando que la "desinversión" de "fondos buitre" en el sector inmobiliario. "El control de precios funciona", ha ahondado.

El portavoz de Sumar ha insistido en la necesidad de limitar los alquileres de temporada y turísticos, mediante la proposición de ley que fue admitida a trámite en el Congreso. Y en la construcción de vivienda pública estarán atentos a que se plasme inversión en los próximos Presupuestos Generales.

Otra demanda del socio minoritario de coalición es conseguir una mayor estabilización de contratos, para evitar que haya fuertes subidas por parte de los caseros cada cinco años.

No obstante, Urtasun ha dejado claro que no comparte el impulso de la Ley del Suelo, que "no es necesaria" y van a seguir trabajando para en todos las esferas para que no se lleve a cabo.

Respecto a la exención del IRPF a caseros anunciada por Sánchez, el dirigente de Sumar ha proclamado que no están conformes y son partidarios de que se "penalice" al propietario que ponga una vivienda en alquiler sin someterse al índice de referencia. "No queremos bonificaciones a alquilar, sino sanciones", ha remachado.

DIPUTADO DE COMPROMÍS CARGA CONTRA LA MEDIDA DE SÁNCHEZ

A su vez, el diputado de Compromís y portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado este anuncio de exención al lanzar en la red social 'X' que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, "quiere que pagues IRPF por cobrar el SMI" y que "tu casero si pinta tu zulo de 900 euros no pague IRPF". "Quieren perdonar dinero a los ricos que hace falta para comprar masivamente casas para nuestro parque público. Mal", ha reprochado.

Fuentes de Sumar han recalcado que esta exención es ineficiente y solo sirve para dar dinero a los caseros, pero reafirman que han notado un giro en el PSOE de cara a intervenir en el mercado, que achacan a su mayor conciencia de que la vivienda será la clave de la legislatura.