Sumar exige a Óscar Puente "información y transparencia" sobre la carga del 'Borkum': Esto no se soluciona por Twitter

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, "información y transparencia" sobre el destino del armamento que transporta el buque 'Borkum', que está previsto que recale en puerto de Cartagena, y que la formación que lidera Yolanda Díaz sospecha que puede acabar en manos de Israel. "Las cuestiones serias no se solucionan por 'Twitter' ni con declaraciones", ha aseverado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Errejón ha explicado que Sumar ha pedido información sobre el barco a la Dirección General de Marina Mercante, que no se les ha facilitado y que por eso han acudido a la Fiscalía para que sea el Ministerio Público el que "revise la documentación e inspeccione".

Tras deslizar que "sospechosamente" el buque ya está casi en Cartagena, pero prefiere atracar por la noche, Errejón ha exigido que "las instituciones funcionen para garantizar que esas armas no acaban siendo utilizadas para masacrar niños palestinos". "Porque es obvio que quien comete un genocidio no lo comete proclamándolo ni diciéndolo a los cuatro vientos, pero nosotros tenemos serias sospechas", ha indicado.

32 CONTENEDORES SIN IDENTIFICAR

En este sentido, ha recordado que la República Checa "en los últimos meses le ha vendido más armamento a Israel que en todos los últimos años y es de los pocos aliados internacionales que le quedan". También ha incidido en que el carguero transporta "32 contenedores sin identificar" y que hay que saber qué hay ahí.

"En todo caso no queremos entrar en una polémica de Twitter, ese es un estilo que les puede gustar a otros, pero no es el nuestro. Lo que queremos es a nadie le quepa ninguna duda que España no participa, ni por activa ni por pasiva, con un genocidio", ha recalcado.

Por todo ello, ha indicado que "lo más fácil es facilitar información, dejar que las instituciones trabajen, que el barco se bloquee, que se inspeccione, que se revise la documentación y que no quede ninguna duda de que un barco cargado de explosivos que son para matar gente no va al lugar donde más gente se está matando ahora".