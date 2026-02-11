Sumar exige a Sánchez que salga del "inmovilismo" y apruebe la prórroga de alquileres: "El Gobierno debe ser valiente"

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Valiente, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprobar de inmediato la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año y le ha advertido que no se escude en la compleja aritmética en el Congreso porque el problema es "su inmovilismo".

"El Gobierno tiene que ser valiente", ha apelado durante la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para instar al jefe del Ejecutivo a intervenir el mercado de la vivienda ante el alza de precios y enfrentarse así a los "ultrarricos" y los "fondos buitre" que acaparan pisos.

Incluso ha apremiado a Sánchez a implantar en España la denominada 'tasa Zucman', un impuesto del 2% anual para los ultra ricos que tienen más de 100 millones de euros y permitiría recaudar hasta 5.200 millones.

"Señor presidente, señora ministra de Vivienda, ¿a qué estamos esperando para decretar ya una prórroga y congelación de los alquileres? Cada día que pasa es una noche más de insomnio para quienes se enfrentan al riesgo de perder su hogar porque no van a poder hacer frente a una subida de un 30, de un 40 o de un 50%", ha alertado la portavoz parlamentaria de Sumar.

LEGISLAR ANTES DE QUE SEA TARDE

Durante su intervención, ha demandado también que es el momento de la "justicia social", que no se reclama sino que se legisla, y de aplicar medidas como la prestación universal por crianza, dado que si no se aprovecha esta legislatura puede que luego sea "demasiado tarde", en alusión al avance de la ultraderecha.

Por tanto, ha pedido a Sánchez traer esta prórroga de alquileres, que el socio minoritario lleva exigiendo aprobar por decreto desde el pasado octubre, para impedir que la desigualdad aumente en España.

Y es que ha preguntado al presidente si va a permitir que la renta de los propietarios sea un 82% más alta que los inquilinos. "Y no nos digan que no dan los números, porque a día de hoy el problema no son los números, es su inmovilismo".

SALIR DE 'X Y COMBATIR A "TECNÓCRATAS DE MASCULINIDAD FRÁGIL"

A su vez, Martínez Barbero ha expuesto ante Sánchez que no vale con "quedarse en anuncios" o en la "contundencia retórica" ante un "fascismo apoyado por una alianza de tecnócratas y oligarcas malcriados, ególatras y de masculinidad frágil".

Frente a ello y poniendo de manifiesto los ataques al Ejecutivo del dueño de 'X', Elon Musk, y el creador de Telegram, Pável Dúrov, la dirigente de Sumar aboga por tejer una "alianza tecnológica europea" que blinde la soberanía digital del continente y dejar de estar "atrapados en las redes de los oligarcas".

Es más, ha proclamado que 'X' "ya no es una plaza pública" sino una "herramienta al servicio del fascismo global" y, por tanto, ha solicitado a Sánchez que el Gobierno retire sus cuentas oficiales de dicha red y migre a otras plataformas más transparentes.

AVISO A JUNTS: SU "CÁLCULO ELECTORALISTA LES SALE MAL"

Durante su discurso, la portavoz de Sumar ha apelado también a Junts a que vuelva a la senda de apoyo al Gobierno y deje de alinearse "una y otra vez con el PP y con Vox", dado que ir con ambas formaciones les lleva a ir a la contra de sus propios votantes.

Es más, ha retado a los postconvergentes a responder si prefieren un Gobierno de "la derecha y la ultraderecha" porque en España solo hay dos opciones: "la democracia y la cohesión social o la del autoritarismo, que sueña con meterles a ustedes y a muchos catalanes en la cárcel". Incluso les ha alertado que su "cálculo electoralista" les está saliendo mal.

RESPALDO A PUENTE PERO PIDE MÁS INVERSIÓN EN CERCANÍAS

Respecto al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), Martínez Barbero ha respaldado que este "Gobierno hizo lo que toca" que es dar información y abrir una investigación inmediata y ha agradecido al titular de Transportes, Óscar Puente, su actitud.

"Es lo mínimo que merece un país que respeta a las víctimas. Y es lo que nos distingue de la derecha. Y es que no todo el mundo estuvo a la altura", ha espetado la portavoz parlamentaria para denunciar que el líder de Vox, Santiago Abascal, trató de sacar "ventaja política" de la "tragedia".

También ha confrontando con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este Gobierno es diferente a los anteriores ejecutivos de los 'populares' a la hora de afrontar las crisis y ha afeado la gestión de la dana en Valencia, el accidente de alta velocidad en Angrois o del accidente del avión militar Yak-42, "con cuerpos mal identificados y entregados a sus familias sin la más mínima dignidad".

"Este es su modelo, señores del PP y de Vox: ante las desgracias, ustedes se blindan. Ante las víctimas, se esconden", ha censurado para recriminar a Feijóo que con su intervención de hoy usando a las víctimas de Adamuz se ha convertido en un "auténtico buitre carroñero" para "ocultar su falta de propuesta".

Sin embargo, Martínez Barbero ha diagnosticado que España lleva 20 años apostando por la alta velocidad cuando es en Cercanías y media distancia donde hace falta una mayor inversión. "Necesitamos un sistema ferroviario que vertebre el país, que conecte nuestros territorios sin obligarnos a pasar por Madrid", ha zanjado.

REPROCHES A FEIJÓO: "ES EL LAZARILLO DEL TRUMPISMO"

Por otro lado, ha instado a todos los grupos parlamentarios a aprobar la norma que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para que las compañías de transporte no suban precios y se aprovechen de una "tragedia" para "enriquecerse".

También ha aprovechado para reprochar a Feijóo de convertirse en el "lazarillo del trumpismo" y no darse cuenta que en España su "sucursal oficial" es Vox y su líder, a quien ha acusado de "traicionar a España" cada vez que se le presenta ocasión. "Están secuestrados por la ultraderecha nacional e internacional", ha zanjado.