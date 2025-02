Sumar garantiza una unidad "sin vetos" y ofrece diálogo a Podemos pero avisa: "Esto no es una telenovela"

Txema Guijarro subraya que el liderazgo de Díaz es evidente aunque no tenga ningún cargo en la formación que creó

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, ha reivindicado que Sumar apostará por reeditar una candidatura de unidad en la izquierda, en base a programa y "sin vetos a nadie". Por tanto, están dispuestos a hablar con Podemos al respecto pero dejando claro que este proceso "no va a ser una telenovela".

También ha recalcado que el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es "evidente" aunque no tenga ningún cargo orgánico en la formación. Es más, ha proclamado que tendrá un rol "muy relevante" tanto en el presente como en el futuro, con independencia de cómo se defina su papel en la segunda asamblea estatal de Sumar.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Guijarro ha agregado que, al igual que expresó Díaz recientemente, Sumar está dispuesto a volver a recomponer la unidad electoral de la izquierda alternativa, incluido Podemos, y "no van a poner ningún veto a nadie, ni mucho menos".

"VAMOS A HABLAR CON TODOS, CON PODEMOS O CON EL SURSUNCORDA"

Así, el también integrante de la actual Coordinadora general colegiada de Sumar ha garantizado que van a sentarse a hablar con todas las organizaciones dispuestas a concurrir en una candidatura de coalición desde una discusión sobre el programa electoral, ya sea "con Podemos o con el "sursuncorda".

Por tanto, ha desgranado que la reconciliación con Podemos es posible, pero ha dejado claro que el proceso de buscar alianzas con otros partidos no es una "novela o una telenovela", sino que se trata de "política".

"Con cualquier agente o actos de este país que quiera trabajar para crear una izquierda alternativa, que sea capaz de empujar las políticas sociales mucho más allá de lo que lo está haciendo el actual Gobierno, nos sentaremos con ellos a discutir del próximo programa", ha enfatizado.

Es más, Guijarro ha explicado que han puesto de manifiesto su voluntad de recuperar una lista única a la izquierda del PSOE, dado que ese análisis a favor de una candidatura de unidad es compartido con otras formaciones progresistas. Es más, ha recordado que otras organizaciones ya han planteado una postura similar, en alusión implícita a IU.

No obstante, ha aclarado que el objetivo no es la "unidad per se", sino una alianza "práctica" para cumplir con "determinados hitos políticos" de la que muchos progresistas en el país son partidarios. "Yo sí diría que hay sintonía, que se haya recuperado esa idea de la unidad, o se esté llamando a esa unidad", ha apostillado.

Cuestionado por la posición de Podemos que achaca la irrupción otra vez de este debate sobre la unidad a la posibilidad de que el PSOE esté contemplando comicios anticipados, Guijarro ha replicado que "nadie está pensando" en elecciones anticipadas y que no sabe en qué se basan los morados para inferir ese escenario, que para Sumar está descartado.

Es más, ha garantizado que su horizonte es que quedan dos años de legislatura para seguir "arrancando medidas" que mejoren la vida de la gente. "Aquí nadie va a tirar la toalla", ha sentenciado.