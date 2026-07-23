Sumar insiste en que hay margen para el acuerdo en el decreto de vivienda pese a las advertencias de Junts y Podemos

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (c); la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero (d), y el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago (i), durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 3 de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, mantiene la confianza en poder alcanzar un acuerdo con los socios parlamentarios para el futuro decreto de vivienda, pese a las advertencias que han lanzado ya algunos de sus socios en el Congreso como Podemos y Junts.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Urtasun ha afirmado que hay "espacio" para el pacto y ha defendido que el texto planteado por el Gobierno, que incluye medidas como la prórroga de contratos de alquiler hasta 2028, es una buena propuesta que puede conjugarse con "muchas de las aspiraciones que legítimamente" tienen los grupos.

"Estoy convencido que seremos capaces de encontrar un acuerdo (...) Lo digo, además, desde una posición de haber dialogado mucho con los grupos durante muchos meses sobre esta cuestión. Por lo tanto, quiero ser optimista y creo que lo lograremos", ha declarado el titular de Cultura.

Urtasun ha subrayado que ahora es el momento de que los grupos hagan sus aportaciones, pero ha proclamado que este decreto tiene que salir adelante desde la mayoría parlamentaria del bloque de investidura.

TIENE QUE SER EL "DECRETO DE TODOS"

"Los grupos legítimamente van a pedir que añadamos, que quitemos cosas, este tiene que ser un texto de todos y, por lo tanto, voy a ser muy respetuoso con todas las propuestas que nos hagan los grupos", ha insistido.

No obstante, diversos grupos han marcado distancias con el borrador del decreto confeccionado por el Gobierno como es el caso de Podemos. Este jueves su secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha animado al Gobierno a buscar al PP si pretende utilizar dicho decreto para reformar la Ley del Suelo.

Mientras, Junts ha avisado de que no apoyará en su estado actual el decreto ley de Sumar para prorrogar los alquileres hasta 2028 tras calificarla de medida "intervencionista" que "no respeta las competencias de Cataluña en materia de vivienda".

Por su parte, el PNV ha reclamado que la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 que se incluirá en el decreto se limite a las personas arrendatarias que se encuentren al corriente del pago y lo hayan estado durante los doce meses anteriores a la solicitud.

NO LES DA MIEDO LA NEGOCIACIÓN AUNQUE SEA MUY COMPLEJA

Sin embargo, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha mantenido la misma línea que Urtasun al decir que aspiran a lograr un gran pacto parlamentario y que nunca les ha "temblado el pulso" ni les ha dado "miedo" una negociación, por muy compleja que parezca.

"Tenemos un objetivo final, que es que la gente pueda seguir viviendo en sus casas. Nuestro objetivo final es que no se le suba a nadie el precio al alquiler un 50 o un 60%", ha argumentado para añadir que es importantísimo para la sociedad que se apruebe la prórroga de alquileres.