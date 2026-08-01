Sumar pide a la ONU que examine la responsabilidad de Marruecos en la crisis de Ceuta y en las muertes de migrantes

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (i), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), durante una rueda de prensa en el Espacio Ecooo, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha enviado una carta este sábado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, para pedirle que examine la responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria que ha tenido lugar en Ceuta y en la muerte de las al menos 67 personas que han fallecido intentado llegar a nado a la ciudad autónoma.

En el escrito, el partido minoritario del Gobierno explica que la llegada de 50.000 procedentes de Marruecos, no es "compatible" con el flujo migratorio "ordinario" y podría indicar "una facilitación activa por parte de las autoridades marroquíes".

Esta dejación y la "ausencia de medidas" para "preservar la vida de quienes cruzaban" llevan a Sumar a apuntar a una posible "responsabilidad directa" del país vecino en "las muertes registradas" estos días.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

"Detrás de estas cifras hay personas cuyo derecho a la vida y a una migración segura no parece haber sido protegido en ningún momento del trayecto", denuncia Sumar, por lo que solicita a Madi que examine si Marruecos adoptó medidas para proteger la vida de los migrantes y si "las circunstancias" en las que habría "facilitado" la "salida masiva de personas" vulneraron "los derechos" que "tiene por objeto proteger".

Asimismo, solicita que Marruecos "rinda cuentas" sobre el grado de "control, facilitación o pasividad de sus fuerzas de seguridad" ante la crisis, y también sobre qué medidas tomaron o dejaron de tomar para "preservar la vida" de quienes intentaron llegar a Ceuta.