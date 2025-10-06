La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). . - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Los morados, que son clave para el futuro de la iniciativa, mantienen en el aire el sentido de su voto hasta este martes

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha reclamado a Podemos que facilite la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel, dado que en la votación de este martes en el Congreso hay que estar "a la altura" del momento histórico y "no cabe espacio posible para ponerse de perfil".

"Esperamos que sus señorías estén a la altura, a la altura de la votación y del momento histórico. Lo dije el sábado y lo repito aquí, votar a favor del embargo es hacerlo a favor de la humanidad y votar en contra del decreto de embargo a Israel es apoyar a los genocidas", ha proclamado en rueda de prensa este lunes en Madrid.

Todo ello en un contexto en que Podemos aún no ha revelado el sentido de su voto de cara a la votación del decreto, que desvelará este martes, y se ha mostrado muy crítico con el texto aprobado por el Gobierno, que califica de "fake".

Una vez que Junts confirmó que iba a apoyar la medida, la postura de Podemos es clave dentro del bloque de investidura para allanar o bloquear el embargo de armas diseñado por el Ejecutivo.

Por ejemplo, si opta por la abstención facilitará la tramitación del decreto (para el cual solo se requiere mayoría simple) pero si opta por rechazarlo puede propiciar un empate a 175 votos junto a PP, Vox y UPN, lo que con el reglamento de la cámara implica que la iniciativa decae.

Al respecto, Hernández ha advertido que la votación de este martes en el Congreso es muy seria e importante, donde no cabe lugar a matices de posturas.

"SE DEMOSTRARÁ MAÑANA QUIÉN ESTA CON LA HUMANIDAD O CON LA BARBARIE"

De esta forma, ha recordado que Sumar está a favor de la convalidación y su posterior tramitación como proyecto de ley con el objetivo de mejorarlo, a través de enmiendas de los grupos. Una fórmula que a Podemos no le convence dado que todas las iniciativas que han seguido esta vía han terminado "durmiendo el sueño de los justos".

Así, la dirigente de Sumar ha asegurado que las movilizaciones en favor de la población palestina han sido claras y que este martes en el Congreso, en clara alusión a los partidos de derecha, se va a decidir si "se está con la humanidad o con la barbarie" en Gaza.