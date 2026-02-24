Sumar, Podemos y Compromís acusan a Feijóo de echarse "en brazos" de Vox y de querer gobernar las CCAA desde Madrid

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar, Podemos y Compromís han acusado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de echarse "en brazos" de Vox con el documento base que Génova hizo llegar a los líderes autonómicos para las negociaciones con Vox y le han afeado que pretenda gobernar las comunidades autónomas desde Madrid.

El líder de los 'populares' puso este lunes encima de la mesa las bases comunes para garantizar la estabilidad de los futuros gobiernos de coalición con Vox en los distintos territorios y evitar de esta forma contradicciones entre los mismos.

Preguntada por esta cuestión, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha tachado de "escándalo" e "insulto" que Feijóo plantee ahora un acuerdo con Vox para todos los territorios, sean cuales sean, y ha advertido a la ciudadanía de Castilla y León y de Andalucía de que tengan en cuenta que cuando voten a Alfonso Fernández Mañueco o a Juanma Moreno, en realidad, estarán votando para que les gobiernen desde Génova 13.

NEGACIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Para la diputada del grupo plurinacional, la propuesta de los 'populares' supone en sí misma una "negación" del Estado de las Autonomías en tanto que aboga por gobernar desde Madrid cualquier territorio de España.

En la misma línea, la diputada de Más Madrid, adscrita a Sumar, Tesh Sidi, ha censurado que Feijóo no esté poniendo "ningún freno" a Vox, a cuyo líder, Santiago Abascal, está dejando "redactar" el próximo programa electoral del PP. Con todo, cree que en esta "guerra" entre la derecha y la "extrema derecha" sólo quedará uno, y éste será Abascal.

De su lado, el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha tildado de "infame" el documento del PP y ha señalado como "lo más grave" las cesiones de los 'populares' en materia de violencia machista. También ha destacado el rechazo del PP a las políticas climáticas, sobre todo después de las 230 muertes que dejó en Valencia la dana de 2024, y sus propuestas "profundamente racistas" que vinculan delincuencia con inmigración.

O EL PP SE PLIEGA, O SE LES ACABA EL TIEMPO

Su compañero de partido, adscrita en su caso al Grupo Mixto, Agueda Micó, ha cuestionado que Feijóo ya hable directamente con Abascal para cerrar desde Madrid los acuerdos en las diferentes comunidades sin hablar de sanidad, financiación o vivienda. "La negociación es el precio que tiene que pagar el PP para que Feijóo, que cada vez es menos PP y más Vox, sea presidente porque, o se pliegan o se les acaba el tiempo".

Por último, la líder de Podemos, Ione Belarra, sostiene que el PP es ya un partido "echado en brazos" de Vox no sólo a nivel programático sino también a nivel discursivo. Es más, piensa que PP y Vox es el mismo proyecto políticos dividido en dos partes que "cada vez son más indistinguibles".