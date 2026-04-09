Sumar, tras las primeras sesiones del caso Koldo, defiende perseguir la corrupción "caiga quien caiga"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado este jueves que su formación siempre ha sido "contundente" contra la corrupción y que quiere que se persiga en todos los partidos políticos "caiga quien caiga", al tiempo que ha criticado al PP por, a su juicio, no querer prevenirla y votar en contra de las medidas para evitar que se produzca.

"Nosotras siempre hemos sido también contundentes con este tema y queremos que caigan todas las personas responsables. Saben que para nosotras la corrupción hay que perseguirla, caiga quien caiga y no solo hay que perseguirla, hay que prevenirla", ha afirmado Martínez Barbero al ser preguntada en el Congreso por el juicio de las mascarillas, donde está acusado el exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Sumar llevó en septiembre al Congreso una ley proposición de ley para crear un organismo independiente de lucha contra la corrupción, que fue tumbado por los votos de PP, Junts y Vox. La iniciativa es una de las principales ideas que puso el grupo de Yolanda Díaz sobre la mesa cuando estalló el caso Koldo y que volvió a retomar tras la imputación en verano del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por supuestas corruptelas.

La portavoz parlamentaria ha señalado que se trataba de medidas amparadas por un grupo internacional de expertos en la materia y que no se puede "desviar el foco de ahí". "Tenemos que prevenir la corrupción y queremos interpelar al PP para que nos diga por qué razón le parece muy bien salir a hablar mal de la corrupción cada vez que alguien que no son ellos mismos son juzgados por corrupción, pero luego, cuando otras queremos evitar que se produzca, se borran y votan en contra", ha zanjado.

"NO SE HA HECHO LO SUFICIENTE"

Por su parte, también en una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado que en materia de corrupción, el Gobierno de coalición "no ha hecho lo suficiente".

Así, ha criticado que una de las medidas anunciadas en este sentido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la que considera "la más importante", consistente en que las empresas corruptoras dejaran de poder contratar con la Administración, "sigue durmiendo en el sueño de los justos".

"Si la vivienda puede costar la Moncloa a las izquierdas, la corrupción puede costarle muchos escaños al Partido Socialista", ha esgrimido el parlamentario.

Igualmente, preguntado por el mismo asunto, el portavoz de los Comunes en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha respondido que el compromiso de su partido es "que se investigue hasta el final todos los casos judicializados" y ha recordado que se encuentran personados en varios casos de corrupción.