Sumar reivindica su plante en el Consejo y la presión al PSOE: "Sin nosotros lo que hay son giros a la derecha"

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado este sábado la presión ejercida al PSOE para aprobar el plan anticrisis con medidas de vivienda y control de márgenes de beneficios empresariales, al alertar de que sin ellos en el Ejecutivo lo que se produce son "giros a la derecha", "políticas a favor de los caseros", "rebajas fiscales" y "regalos a Repsol".

Así lo ha trasladado durante su intervención inicial en la reunión del Grupo Coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, para defender la firmeza de los cinco ministros de Sumar, que ayer viernes se plantaron ante el socio mayoritario y retrasaron el inicio del Consejo de Ministros extraordinario, forzando una negociación 'in extremis' que se saldó con el acuerdo de aprobar dos decretos, uno de ellos con la prórroga de los contratos de alquiler.

"Ayer fue un día importante compañeros. Ayer fue el día en que Sumar, a través de sus cinco ministerios, le dijo al PSOE: 'Así no'. Que a su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba Gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso. Es decir, le faltaba Sumar", ha lanzado Hernández.

La dirigente ha insistido en que la presencia de Sumar en el Ejecutivo es garantía de políticas de izquierda y ha agradecido a todos los ministros del espacio (Mónica García, Sira Rego, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Yolanda Díaz) "lo que consiguieron", al demostrar que para esto "merece la pena" estar en el Ejecutivo porque la gente les votó para pelear "cada batalla con honestidad y con responsabilidad".

"FIRMEZA PARA DECIR QUE CON ESTE DECRETO NO ENTRAMOS EN EL CONSEJO"

"Hay que tener un compromiso muy firme con nuestro país para decir: No, con este decreto encima de la mesa no entramos al Consejo de Ministros" Hay que tener muy claro del lado de quién se está y por eso, porque lo tenemos muy claro, ayer conquistamos dos decretos llenos de medidas sociales para los trabajadores", ha ensalzado Hernández.

La coordinadora de Sumar ha querido agradecer la movilización de los sindicatos de inquilinos y el conjunto del movimiento en defensa del derecho a la vivienda, dado que sin su "esfuerzo y pelea constante" no habrían podido conseguir "esta victoria".

El reto que resta por delante, según ha relatado, es conseguir la convalidación del decreto de la prórroga de vivienda que beneficia a más de 1,5 millones de personas, dado que Junts y PNV advirtieron que a priori no quieren esta medida.

"Ahora toca convertirlo (el decreto de medidas de vivienda) en permanente. Garantizar su convalidación y no permitir que los fondos buitre hagan negocio con nuestras vidas", ha apostillado.