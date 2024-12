Sumar responde a IU que la remodelación del grupo en el Congreso se acordó con amplio consenso

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha respondido a las crítica de IU sobre la reestructuración del grupo parlamentario en el Congreso, al subrayar que los cambios circunscritos a nivel de comisiones parlamentarias fueron acordados por "amplio consenso".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa celebrada en el 'Espacio Rastro' de Madrid, cuestionada por la posición de IU que calificó de insuficiente e insatisfactoria la remodelación del organigrama del grupo, donde no se toca las portavocías adjuntas que se mantienen en manos de 'Comunes', Compromís y de forma compartida entre Chunta y Més per Mallorca.

Hernández ha subrayado que esta cuestión se ha debatido largamente entre las formaciones que componen el espacio político y que las decisiones se han adoptado con amplio consenso, gracias a la "generosidad" de todas las partes.

Así, ha defendido que todas las partes han participado de forma activa en este proceso de reconfiguración de la coalición electoral en el Congreso y que ahora hay que dejar los debates internos para volcarse en el trabajo de "cuidar" la confluencia y servir a la ciudadanía.

Preguntada sobre las palabras del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que no daba por cerrada la reordenación en el Congreso, la dirigente de Sumar ha subrayado que no tiene una "bola de cristal" y que será en el seno grupo parlamentario el que, de forma soberana, manifieste si en el futuro debe haber o no más cambios.

Fuentes de Sumar recalcan que la remodelación del grupo tenía varias dimensiones y que se pactó, con diálogo en la mesa de partidos, fijar ya lo relativo a las funciones de cada partido en el Congreso.

Así, interpretan que el malestar de IU vienen respecto a una de sus principales reclamaciones como es cambiar el nombre del grupo parlamentario para que no coincida con el de Sumar, pero el criterio de la mayoría de la coalición es que ese debate no toca hacerlo en este momento.