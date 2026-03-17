Sumar saluda que el Rey reconozca abusos en la Conquista de América, pero lo ve insuficiente

El secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha calificado de insuficientes las declaraciones del Rey Felipe VI de reconocer abusos de España durante la Conquista del contienen americano, aunque han reconocido que sus palabras suponen un gesto positivo.

La portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que está bien este reconocimiento del monarca, que ayuda a "unir más" los lazos con estos países y las comunidades latinoamericanas, que son "hermanos" de España.

Paralelamente y en declaraciones en el Congreso antes de participar en una jornada, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado también que le parece bien el movimiento de Felipe VI.

FALTA LA PETICIÓN DE PERDÓN

Mientras, el coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha saludado este gesto de Felipe VI que va en la dirección de la reparación que reclama el Gobierno de México, aunque también ha lanzado que llega "tarde" y es "insuficiente".

En ese sentido, ha criticado que no hay "petición de perdón" como han hecho otras monarquías durante los "auténticos genocidios" que hubo durante la época colonial.

No obstante, ha apostillado que si estas palabras ayudan a "revisar el racismo y el colonialismo que aún hoy persisten en las relaciones internacionales, bienvenido sea", para después acusar al expresidente José María Aznar y el líder de Vox, Santiago Abascal, de amparar aún los "crímenes" a indígenas durante la Conquista.

REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA

Para el diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, las palabras del monarca son "insuficientes" pero reconoce que "van en la buena dirección" teniendo en cuenta que vienen del Jefe del Estado.

Bajo su criterio, la "historia poco a poco hace su trabajo" y solo queda pedir disculpas por la actuación de los antepasados españoles en la conquista de América y trabajar por la "reparación no solo moral sino económica".