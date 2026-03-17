El BNG ve "tardías" e "insuficientes" las palabras del Rey reconociendo "abusos" en la conquista de América

1069812.1.260.149.20260317105936 Archivo - El secretario general de la Unión do Povo Galego, Néstor Rego, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha asegurado que las palabras del Rey Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América llegan "tarde" y son "insuficientes", pues sostiene que con "un mínimo de rigor histórico" se conoce "perfectamente" lo que implicó ese proceso para los pueblos originarios.

Felipe VI reconoció este lunes ante el embajador de México que hubo "mucho abuso" y "controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles, comportamientos que con los valores del presente no permiten sentirse orgullosos.

"Estas palabras llegan tarde y son insuficientes. Dicen que hubo actuaciones que no estuvieron demasiado bien. Con un mínimo de rigor histórico sabemos perfectamente lo que implicó la conquista de América para los pueblos originados. Por tanto, lo que me parece es que las palabras de Felipe VI llegan muy tarde y tampoco son suficientes", ha declarado Rego en una rueda de prensa en el Congreso.