Sumar urge al PSOE a desbloquear en el Congreso la ley para dar nacionalidad española a saharauis

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha exigido al PSOE desbloquear "de una vez" su proposición de ley para dar la nacionalidad española a los saharuis nacidos cuando el territorio estaba bajo soberanía española, un texto que se admitió a tramite hace un año con el único voto en contra de los socialistas y que lleva seis meses varado en la Comisión de Justicia, con las enmiendas ya presentadas.

Con esa iniciativa, Sumar busca dar la nacionalidad por carta de naturaleza a los sahararuis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, fórmula que se enmarca en lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, y que tiene carácter graciable; es decir, que no está sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo y el Ejecutivo la otorga discrecionalmente mediante real decreto tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

Para ello, se requerirán una serie de condiciones probatorias como aportar un DNI verificable por la Policía (aunque esté caducado), un certificado de inscripción en el censo para el referéndum sobre el Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas o uno de nacimiento expedido por autoridades saharauis de campos de refugiados en Tinduf y legalizado por la representación del Frente Polisario en España.

El pasado mes de junio, los grupos parlamentarios ya presentaron sus enmiendas parciales y el PSOE propuso modificarla para no dar carta de naturaleza a los documentos del Frente Polisario, mientras que Sumar registró otra propuesta para ampliar los beneficiarios de la regularización.

Desde entonces la proposición está en un cajón de la Comisión de Justicia, que preside el socialista Joaquín Martínez Salmerón. Por eso, la diputada de Sumar Tesh Sidi, impulsora de la iniciativa, ha exigido en rueda de prensa que se reactive la tramitación y se convoque la ponencia para discutir las enmiendas.

"Hace poco hemos dado la gran noticia de la regularización en nuestro país de más de 500.000 personas, pero el PSOE tiene aún una asignatura pendiente con los y las saharauis --ha dicho--. Han estado bloqueando todos estos meses la ponencia de la norma, cuando han presentado enmiendas aceptables por nuestro grupo y por las formaciones progresistas y también por el Frente Polisario para culminar esa norma y enviarla al hemiciclo".