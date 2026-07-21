Sumar ve "inasumible" la situación de Zapatero y reclama a Sánchez muchas explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, a su llegada a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha afirmado que la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es "inasumible políticamente" y que podría haber traspasado la "línea fina entre el lobbismo y el comisionismo".

Por tanto, ha exigido que el PSOE y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tienen que dar "muchas explicaciones" sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, dado que existen muchas "incógnitas" sobre esta operación y el papel de Zapatero.

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa en el Congreso ante el interrogatorio al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, por parte del juez que investiga el caso 'Plus Ultra' José Luis Calama.

En la víspera Martínez aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia.

Ibáñez ha pedido poner también el foco en los empresarios que se convierten en "corruptores" para "comprar a políticos", aunque tampoco se puede obviar que el escrito previo remitido por Martínez a la Audiencia Nacional sobre el presunto rol de Zapatero es "profundamente grave".

Durante su comparecencia de prensa, el diputado ha opinado que el PSOE y Sánchez "tienen que dar explicaciones si es verdad que hubo esa comisión del 1%, pese a que la empresa Plus Ultra "reconoce que quizá incluso le pagaron sin necesidad y que igualmente les iban a rescatar".

EXIGE AL PSOE "DEJAR DE BORBONEAR"

El dirigente de Compromís ha solicitado "responsabilidad" y ha avisado al PSOE que "tiene que romper con su tradición bipartidista muy cercana a la corrupción clásica de mordidas, cárteles y otro tipo de operaciones maquilladas en nombre del lobbismo y el comisionismo".

En consecuencia, ha urgido a los socialistas a desbloquear definitivamente la ley de lobbies y también a emprender medidas de "democratización de la justicia" para la vuelta del verano, sobre todo después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la ley de amnistía y que "las togas patrias parecen seguir sin entender".

Finalmente, ha insistido en que el PSOE tiene que dejar de "borbonear" y desvincularse completamente de su "tradición bipartidista".