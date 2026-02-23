Sumar ve insuficiente la desclasificación de secretos del 23-F y pide impulsar la ley de información clasificada

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha celebrado este lunes la desclasificación de documentos del golpe de Estado del 23-F anunciada por el Gobierno, aunque ha asegurado que "no es suficiente", y ha defendido la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley de información clasificada.

En una rueda de prensa, Hernández ha reaccionado así al anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha informado esta mañana de que el Consejo de Ministros aprobará mañana la desclasificación de secretos del mencionado golpe, coincidiendo con el 45 aniversario de los hechos.

"Siempre hemos defendido la desclasificación de uno de los episodios más oscuros nuestra historia reciente, pero entendemos que esto no es suficiente y entendemos que debemos avanzar y sacar adelante el proyecto de ley de información clasificada, que lleva medio año atascado en el Congreso y que supondría el entierro definitivo de la ley de secretos oficiales del 1968, es decir, de la ley de secretos oficiales del franquismo", ha valorado.

La coordinadora de Movimiento Sumar ha opinado que la democracia española "no se puede permitir" tener documentos clasificados. "La democracia goza de plena salud cuando se publica con luz y taquígrafos y a ojos de la ciudadanía los documentos que hablan de nuestra historia más oscura", ha opinado.

Es por ello que ha instado al Ejecutivo a "materializar" la desclasificación, señalando al mismo tiempo que ahora es el turno de que los académicos e historiadores investiguen y escriban sobre el episodio del golpe de Estado, al objeto de "seguir enriqueciendo" la democracia española.

En una línea parecida, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno "se está haciendo cargo" de las "deficiencias" en materia de secretos oficiales, y España está "avanzando" en consecuencia.

A preguntas de los periodistas desde el Congreso, la ministra ha defendido que el Ejecutivo "no deja de dar impulsos" a las leyes, en alusión a la ley de información clasificada que sigue bloqueada en la Cámara Baja, justificando que los grupos parlamentarios "no siempre están alineados con las necesidades de los ciudadanos".