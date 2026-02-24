Sumar ve "lógico" que la jueza de la dana pida la imputación de Mazón y le insta a dejar el escaño

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Fernando Santiago a su llegada a la reunión del grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, en el Escritorio del Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha considerado "lógico" que la jueza haya pedido la imputación del expresidente valenciano Carlos Mazón por su gestión durante la dana de Valencia de octubre de 2024; y ha señalado que, si quiere facilitar la investigación, "lo lógico es que deje el escaño para que no hubiera otras competencias y todo fuera más fácil".

"Si el señor Mazón debería facilitar la investigación, lo lógico es que dejará el escaño para que no hubiera otras competencias y todo fuera más fácil para la investigación", ha dicho Santiago en los pasillos del Congreso antes del Pleno.

LO DEL JUICIO A OLTRA, "ESCANDALOSO"

Asimismo, ha querido aprovechar la ocasión para manifestar su "total solidaridad" con la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, y ha calificado como "realmente escandaloso" que la Audiencia ordene abrir juicio oral contra ella por supuesto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor.

"Después de cuatro años en los que el instructor y la Fiscalía reiteradamente indican que no hay ningún tipo de delito, nos encontramos con que va a ser juzgada por imposición", ha afirmado Santiago, para concluir que "desde luego el partido de las togas puede estar bien contento".