El SUP denuncia un sistema de concesión de medallas "arbitrario" que excluye a los agentes de primera línea

Archivo - Varias personas durante una concentración convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide reformar el sistema de concesión de condecoraciones de la Orden al Mérito Policial, ya que es "arbitrario, desequilibrado y alejado del mérito real" y excluye a los agentes que asumen el mayor riesgo en la primera línea de los operativos.

En un comunicado, el SUP ha puesto como ejemplo el Informe de Medallas de enero 2026, en el que la ratio de concesiones pone de manifiesto que la escala básica, que soporta la mayor carga operativa y representa la mayoría de efectivos, sigue siendo "la gran perjudicada en el reparto de medallas".

"No se trata de casos aislados, sino de un problema estructural. Miles de compañeros quedan injustamente excluidos por un sistema basado en cupos administrativos, ajenos al servicio efectivo y al sacrificio real, lo que genera agravio y desmotivación en las categorías más bajas dentro de nuestra estructura", ha afirmado el sindicato policial.

Por ello, el SUP exige no solo una revisión del reparto, sino "una reforma profunda y actualizada" de la normativa que regula estas distinciones. "El actual régimen de condecoraciones se apoya en una normativa claramente obsoleta", ha recordado.