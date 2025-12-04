El SUP elige a Carlos Prieto como secretario general en un congreso que llama a seguir siendo "referente" en la Policía

El SUP elige a Carlos Prieto como secretario general en el XIII Congreso Nacional celebrado en Toledo - SUP

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elegido este jueves a Carlos Prieto como nuevo secretario general en un congreso nacional clausurado por el director general de la institución, Francisco Pardo, que ha pedido que este sindicato siga siendo un "referente" en unos tiempos dominados por la polarización de la sociedad.

El director de la Policía ha cerrado el XIII Congreso Nacional celebrado en Toledo felicitando a Prieto --que ha obtenido el respaldo del 90% de sus compañeros-- y elogiado la "dedicación sin límites" de Mónica Gracia, que ha estado doce años al frente del SUP. "Podemos tener coincidencias o discrepancias, pero eres valiente y luchadora", ha dicho.

Sin citarlo expresamente, el director de la Policía se ha referido a otros invitados al congreso como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en la jornada del miércoles cuestionó al Ministerio del Interior por el repunte de la criminalidad y, especialmente, por el aumento de las violaciones y agresiones sexuales a mujeres.

"La seguridad es el gran patrimonio que tiene España", ha sostenido Pardo, que ha pedido a los policías que no dejen que se cuestione el trabajo que realizan cada día. En este sentido, ha pedido debatir con "datos rigurosos" para recordar que la criminalidad es comparativamente más baja que en países como Suecia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica.

El director de la Policía también ha felicitado al SUP por ser uno de los sindicatos firmantes del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, aunque sigan pidiendo mejoras. "Voy a seguir trabajando para que se cobre más", ha dicho.

Pardo ha recordado que ya trabajan para actualizar las dietas que perciben los policías --como ocurre con el resto de funcionarios públicos--, además de aludir a otros compromisos como que todos los coches patrulla tengan una pistola eléctrica tipo táser de dotación. "Estamos a vuestro lado", ha concluido.