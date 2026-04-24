El Supremo abre causa a un diputado de Sumar por presunta prevaricación cuando era alcalde

Archivo - El diputado de En Comú Podem-En Marea Félix Alonso Cantorné, durante la actividad ordinaria en el Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2023. Archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido abrir causa al diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

Según un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal lo hace por la presunta adjudicación directa de contratos a dos empresas durante su etapa como primer edil entre 2011 y 2019.

El Supremo, que designa instructor al magistrado Vicente Magro, basa su decisión en el criterio de la Fiscalía y en la exposición razonada enviada por un juzgado de El Vendrell.

Y recoge que la investigación gira en torno a la contratación llevada a cabo por el consistorio del que era alcalde Cantorné --ahora aforado-- con empresas sin sujetarse, presuntamente, a la normativa debida.