El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad de 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para continuar la investigación por la querella contra él de dos eurodiputados que fueron en su lista de Se Acabó la Fiesta (SALF) por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.

Así lo ha acordado el magistrado de la Sala de lo Penal Manuel Marchena en un auto, recogido por Europa Press, dirigiendo la solicitud a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Marchena indica que los hechos investigados se centran en las declaraciones realizadas por 'Alvise' en un 'podcast' donde presuntamente habría animado a sus seguidores a acosar a sus dos compañeros de lista, Diego Solier y Nora Junco, bajo la acusación de haberse dejado sobornar en una votación sobre el rearme europeo.

"Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", dijo 'Alvise', según el auto.

Los eurodiputados que se querellaron contra el líder de SALF también le achacan la filtración de datos personales de contacto, lo que habría derivado "en un constante acoso de mensajes a través de las redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones".

LOS MENSAJES "NO TIENEN CABIDA EN LA INVIOLABILIDAD"

Marchena señala que 'Alvise' "no se ha limitado a emitir o expresar sus opiniones en un debate político en el que, por definición, los límites de la protección del honor y la imagen cederían frente a la libertad de expresión, como presupuesto inderogable para el eficaz ejercicio de la función parlamentaria".

"Los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad", abunda.

Asimismo, recuerda que el significado de la inmunidad parlamentaria decae cuando los dos denunciantes, "también europarlamentarios y antiguos compañeros de lista electoral, se han visto obligados a variar sus rutinas, algunas de ellas concebidas precisamente para facilitar el contacto telemático con su electorado".

El instructor da este paso después de que 'Alvise' reconociera ante el magistrado los mensajes pero negara que quisiera acosarles, mientras que los querellantes ratificaron los presuntos delitos.

De esta forma, supone el tercer suplicatorio elevado a la Eurocámara de las cinco causas que el eurodiputado tiene abiertas en estos momentos en el Supremo: presunta financiación ilegal de SALF; presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.